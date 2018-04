41-Jähriger bei Arbeiten in Vösendorf getötet

In Vösendorf (Bezirk Mödling) ist am Donnerstag ein Mann bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Der 41-Jährige wurde zwischen einem Bagger und einem Betonpfeiler eingeklemmt.

Der 41-Jährige aus dem Bezirk St. Pölten führte am späten Nachmittag mit einem Minibagger Arbeiten an einem leerstehenden Objekt beim Einkaufszentrum in Vösendorf durch. Er dürfte sich aus dem Bagger gelehnt haben oder aus dem Bagger ausgestiegen sein. Dabei soll er unabsichtlich einen Bedienhebel berührt haben, so die Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Der Mann wurde zwischen dem Minibagger und einem Betonpfeiler eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Die Rettungskräfte und der Notarzt konnten dem Mann nicht mehr helfen, er starb an der Unfallstelle. Laut „Heute“ wurden die Kollegen des Arbeiters von einem Kriseninterventionsteam betreut. Für die Unfallerhebungen wurde das zuständige Arbeitsinspektorat hinzugezogen. Fremdverschulden wird von der Polizei ausgeschlossen.