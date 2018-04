Ausflugstourismus brachte 1,4 Milliarden Euro

Nicht nur Übernachtungsgäste, sondern auch Tagesausflügler sind für den heimischen Tourismus relevant. Das zeigt eine Studie im Auftrag der Niederösterreich-Werbung. Sie zeigt eine Wertschöpfung von 1,4 Milliarden Euro pro Jahr.

In dem untersuchten Zeitraum von November 2016 bis Oktober 2017 wurden der Studie zufolge etwa 39,5 Millionen Tagesausflüge gezählt. Etwas mehr als die Hälfte davon entfielen auf Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, weitere rund 40 Prozent auf Besucher aus der Bundeshauptstadt. Jeder Zwanzigste kam aus Oberösterreich.

All diese Ausflüge brachten einen Gesamtumsatz in Höhe von 1,4 Milliarden Euro. Im Durchschnitt bedeutet das, dass jeder Ausflügler pro Tag knapp über 35 Euro ausgab. Zu gut einem Drittel ging diese Summe an Gasthäuser und Restaurants. Der restliche Betrag wurde im Schnitt unter anderem in Geschäften (7,30 Euro), für die Anreise (5,80 Euro) sowie für Souvenirs (2,20 Euro) und für Eintritte (1,60 Euro) bezahlt.

Stammkunden als „preisgünstigster Marketingkanal“

„Der Ausflugstourismus ist für Niederösterreich ein ganz wesentlicher Faktor, aber schwer messbar“, sagte Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) am Freitag bei der Präsentation der Studie. Insgesamt würden ihr zufolge 60 Prozent der touristischen Wertschöpfung aus dem Ausflugstourismus kommen. Wien und Oberösterreich seien dabei neben Niederösterreich selbst die mit großem Abstand wichtigsten Märkte.

Entscheidend sei jedenfalls, dass man es in den letzten Jahren „aufgrund einer guten Qualität“ geschafft habe, Stammpublikum aufzubauen, sagte Bohuslav: „Das ist der preisgünstigste Marketingkanal, wenn die Menschen zufrieden sind und wiederkommen.“

Top-Destination ist der Wienerwald

Im Ranking der Regionen siegte laut Studie der Wienerwald deutlich. 9,3 Millionen Tagesausflüge gab es dort im untersuchten Zeitraum, die meisten davon in der Sommersaison. Auf den weiteren Plätzen landete die Donauregion mit 8,6 Millionen, gefolgt vom Mostviertel mit 6,2 Millionen Ausflügen. Bei diesen Zahlen sei die Niederösterreich Card, die den Eintritt in zahlreiche Ausflugsziele beinhaltet, ein nicht unbedeutender Faktor, so die Studienautoren.

„Wir haben hier einen entscheidenden Lenkungseffekt“, sagte Klaus Grabler, Geschäftsführer des Marktforschungsinstituts MANOVE, am Freitag. Er spricht von einem „sehr erfolgreichen Konzept“. Menschen würden mit der Karte demnach deutlich häufiger Ausflüge machen, im Schnitt pro Ausflug aber genausoviel ausgeben wie jene Menschen ohne Karte. Außerdem werde der Anteil der Freizeitaktivitäten, der in Niederösterreich verbracht werde, sowohl bei Niederösterreichern als auch bei Wiener erheblich erhöht.

Landesausstellung als beliebtestes Ausflugsziel

Die Liste der beliebtesten Ausflugsziele der Niederösterreich Card führte 2017 die niederösterreichische Landesausstellung „Alles was Recht ist“ im südlichen Waldviertel an. Die zweitmeisten Besucher lockte landesweit die Schneebergbahn an, auf Platz drei folgten die Kittenberger Erlebnisgärten.

In Zukunft gehe es nun darum, Jugendliche verstärkt als Zielgruppe der Niederösterreich Card anzusprechen und zu gewinnen, so Christoph Madl, Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung. Außerdem, so Madl, wolle man alles dafür tun, „Tagesausflüge mit attraktiven Angeboten zu verlängern“, also Tagesausflügler zu Übernachtungsgästen zu machen.