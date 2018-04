St. Pölten wächst so schnell wie nie zuvor

Die Landeshauptstadt wächst derzeit so schnell wie noch nie. Als Hauptgründe für den Bau-Boom in St. Pölten werden die neue Hochleistungsstrecke der Bahn und die gute Luftqualität nach dem Aus der Glanzstoff-Fabrik gesehen.

1.600 Wohneinheiten entstehen gerade im St. Pöltner Stadtgebiet - und zwar innerhalb der Stadtgrenzen. Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) spricht von „Verdichtung“, indem Großteils alte Bauten ersetzt werden. Man wolle nicht die Stadtgrenzen erweitern, sondern das Stadtgebiet besser nützen, sagt Stadler. Das sei auch von der Infrastruktur her besser, weil Buslinien, Fernwärme oder Kanalisation nur „angedockt“ werden müssten. So entstehen gerade auf dem Areal der früheren Gebietskrankenkasse 112 Wohnungen und das frühere Metro-Gebäude wird ebenfalls einem Wohnbau weichen.

Zuzügler per Bahn aus Wien

Der Großteil der derzeit entstehenden Wohneinheiten sei schon vorbestellt, sagt Bürgermeister Stadler, Nachfrage und Angebot würden einander also decken. Ein Teil des Booms sei mit der neuen Hochleistungsstrecke der Bahn erklärbar, so Stadler, denn die Hälfte der Zuzügler komme aus Wien: „Wenn Wiener in 23 Minuten in St. Pölten sein können, dann ist das ein Zeitraum, den sie auch mit der U-Bahn von einen Wiener Bezirk in den anderen benötigen können", meint Stadler.

Auch das „Junge Wohnen“ im Süden der Stadt ist in der derzeitigen Bauphase schon praktisch „ausgebucht“. Willi Gelb, Obmann der St. Pöltner Wohnungsgenossenschaft, ist überzeugt, dass der Boom auch mit Veränderungen zu tun hat, die in den vergangenen Jahren in St. Pölten stattfanden: Unter anderem, dass die Geruchsbelästigung durch die Glanzstoff-Fabrik nach deren Ende Geschichte ist. Die Luftqualität zusammen mit den Grünräumen machen St. Pölten zu einer attraktiven Wohnstadt, ist Gelb überzeugt.

Neuer Stadtteil, aber noch keine Hochhäuser

Am Höhepunkt aber ist diese Entwicklung noch nicht, denn die „großen Brocken“ sollen erst in den nächsten Jahren folgen. Auf dem Areal der ehemaligen Glanzstoff-Fabrik soll ein Wohnpark namens „Glanzstadt“ mit 1.500 Wohneinheiten entstehen. Gleich daneben, auf den sogenannten „WWE-Gründen, sind noch einmal 500 Wohneinheiten geplant. Ein völlig neuer Stadtteil, der aber in das Gefüge der Stadt integriert werden soll, heißt es.

Prinzipiell gibt es auch Widmungen für Grundstücke im Stadtinnern, die den Bau von Hochhäusern zulassen würden. Bis jetzt gibt es noch kein solches Projekt, sagt Bürgermeister Stadler, er sei aber überzeugt, dass bei einem Anhalten des Zuzugs irgendwann auch diese Bau-Variante angewendet werde.

60.000 Einwohner-Grenze wird überschritten

Inklusive Zweitwohnsitzer wird St. Pölten heuer die Grenze von 60.000 Einwohnern überschreiten. In zehn Jahren, so schätzt man bei der Stadt, könnten es 65.000 sein. Von der Infrastruktur her sei man jedenfalls gerüstet. Die Wasserversorgung ist auf 80.000 Menschen ausgelegt und die Abwasserbeseitigung - allerdings für das gesamte Traisental - wurde von 180.000 auf 280.000 sogenannte „Einwohnergleichwerte“ ausgebaut. Die Entwicklung, die ursprünglich nach der Landeshauptstadtwerdung 1986 erwartet wurden, hätten erst jetzt so richtig eingesetzt.

Robert Salzer, noe.ORF.at