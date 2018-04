Nobelpreisträgerin bei Literaturfestival

Die aus Rumänien stammende deutsche Autorin und Nobelpreisträgerin Herta Müller ist der diesjährige Ehrengast von „Literatur im Nebel“ in Heidenreichstein (Bezirk Gmünd). Am Freitag startet das Festival.

Einmal im Jahr wird Heidenreichstein im nördlichen Waldviertel zum Zentrum des internationalen Literaturgeschehens. „Literatur im Nebel“ stellt zwei Tage lang das Werk eines anwesenden Ehrengastes in den Mittelpunkt von hochkarätig besetzten Lesungen, Gesprächen und Vorträgen. Im Vorjahr war Swetlana Alixijewitsch der Ehrengast - mehr dazu in „Historikerin der Gefühle“ in Heidenreichstein (noe.ORF.at; 18.3.2017).

Sprachkünstlerin mit Fokus auf Heimatlosigkeit

Heuer wartet das Festival mit einem wahren Stargast auf. Die deutsche Schriftstellerin Herta Müller wird aus ihren Werken lesen und sich diversen Diskussionen stellen. Im Jahr 2009 wurde Müller der Nobelpreis für Literatur verliehen. In ihren Werken thematisiert Müller größtenteils die Folgen der kommunistischen Diktatur in Rumänien, wo sie aufgewachsen ist. Die große Sprachkünstlerin schafft mit ihren stupenden Wortverbindungen, den einzigartigen Metaphern und den sich tief einprägenden Wortbildern, dass ihre Protagonistinnen die Würde behalten. „Die Möglichkeit, die die Sprache den Menschen bietet“, so Herta Müller, „ist die einzige Freiheit, die der Unterdrückte hat.“

APA/dpa/Sören Stache

Neben der Nobelpreisträgerin treten am Freitag und Samstag zahlreiche andere Künstlerinnen und Künstler bei „Literatur im Nebel“ in Heidenreichstein auf, unter anderem Elisabeth Orth, Ruth Brauer-Kvam, Lukas Miko oder die Filmpreisträgerin Verena Altenberger.

Die Initiatoren des 2006 gegründeten Festivals sind Rudolf Scholten, ehemaliger österreichischer Kulturminister und bis 2016 Generaldirektor der Oesterreichischen Kontrollbank, der Schriftsteller Robert Schindel sowie Johann Pichler, Bürgermeister von Heidenreichstein von 1991 bis 2009. Jährlich erfolgt eine Einladung an eine Autorin bzw. einen Autor von internationalem Rang. Bisher waren Salman Rushdie (2006), Amos Oz (2007), Jorge Semprún (2008), Margaret Atwood (2009), Hans Magnus Enzensberger (2010), Nuruddin Farah (2011), Ljudmila Ulitzkaja (2012), Louis Begley (2013), Ian McEwan (2014), Christoph Hein (2015) und Swetlana Alexijewitsch (2017) die Ehrengäste des Festivals.

Link: