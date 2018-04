Arena Nova stand bei Schüler-Clubbing „Kopf“

Techno, Bass und laute Musik sind Samstagabend in der Arena Nova in Wr. Neustadt am Programm gestanden. 3.000 Schüler feierten beim bereits traditionellen BORG Clubbing. Die DJ’s wurden extra aus Schweden und England eingeflogen.

„Drei, zwei, eins“ - Gemeinsam zählten die etwa 3.000 Schüler und Studenten den Countdown herunter. Danach ging in der Arena Nova die „Post“ ab. Ausgelassen feierten die Jugendlichen, die DJ’s sorgten für die passende Stimmung. Die pulsierende Musik trieb die Besucher danach auch regelrecht an.

3.000 Schüler tanzten beim BORG-Clubbing

In der Arena Nova standen am Samstag Techno, Bass und laute Musik im Mittelpunkt. Gefeiert wurde bis in die frühen Morgenstunden.

„Man wird voll motiviert und kommt richtig in Partystimmung“, erzählte die 22-jährige Christine Eder. Die 16-jährige Carola Postl hatte das Partyfieber schon gepackt: „Das Line-up ist ein Wahnsinn, außerdem kennt man auch extrem viele Leute.“ „Es ist ganz Wr. Neustadt da“, schoss ihre Freundin Anna Piecka nach.

„Silent-Disco“ und Securitys

Um überhaupt in die Halle zu kommen, musste man erst den Security-Check über sich ergehen lassen. Jeder Gast wurde von Sicherheits-Mitarbeiter Kevin Kuntschnig und seinen Kollegen streng kontrolliert: „Wir schauen vor allem, ob Drogen, Waffen oder andere verbotene Gegenstände, wie Pfeffersprays mitgenommen werden.“ Obwohl die Besucher manchmal mit Bussen ankamen, musste bei der Kontrolle niemand lange warten.

Das BORG-Clubbing fand bereits zum fünften Mal statt. „Wir wollen dabei aber immer etwas neues zu bieten“, erzählt Veranstalter Fabian Blochberger. Diesmal gab es etwa eine sogenannte „Silent"–Disco. Die Musik hörten die Schüler dabei nur über Kopfhörer, im Partyzelt rundherum war es hingegen fast komplett leise. Trotzdem wurde ausgelassen getanzt.

Der Abschluss am Würstlstand

Das Gefühl der Bässe, das einem durch den Körper geht, spürte man jedoch nur in der Halle mit den DJ´s. Dort wurde auch tatsächlich bis in die frühen Morgenstunden lautstark gefeiert und getanzt. Und wer sich dabei komplett ausgepowert hatte, konnte sich zum Abschluss am Würstlstand wieder etwas stärken.

