Autolenker ohne „Schein“ attackierte Polizisten

Ein 57-Jähriger hat am Sonntag bei Bruck an der Leitha einen Polizisten attackiert. Der Mann, der keinen Führerschein besitzt, hatte laut Polizei zuvor einen Verkehrsunfall verursacht. Er wurde vorübergehend festgenommen und angezeigt.

Die Polizei war am Sonntag informiert worden, dass ein offensichtlich alkoholisierter Fahrzeuglenker auf der Ostautobahn (A4) bei der Abfahrt Bruck Ost gegen die Leitschiene gefahren sei und Fahrerflucht begangen habe. Beamte entdeckten wenig später in Rohrau (Bezirk Bruck an der Leitha) das beschädigte Auto und forschten den 57-Jährigen als Lenker aus.

Bei dem Mann wurden laut Landespolizeidirektion „eindeutige Alkoholisierungsmerkmale festgestellt“. Die Durchführung einer Atemalkoholuntersuchung mithilfe eines Alkomats habe der Niederösterreicher verweigert. Außerdem besitze der Mann keinen Führerschein.

57-Jähriger stellte sich vor Polizeiauto

Als die Beamten den Einsatzort verlassen wollten, stellte sich der 57-Jährige nach Polizeiangaben vor den Dienstwagen. Er habe somit ein Wegfahren der Streife verhindert. Ein Uniformierter sei ausgestiegen und daraufhin attackiert worden. Die Beamten nahmen den Mann daraufhin fest. Nach knapp drei Stunden und einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wurde er wieder freigelassen.