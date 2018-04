Warnstreiks: Zehn Flüge gestrichen

Die Streiks auf den deutschen Flughäfen Frankfurt, München, Köln und Bremen haben auch Auswirkungen auf Österreich. Zehn Flüge von und nach Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) wurden am Dienstag gestrichen.

Konkret fallen vier Lufthansa-Flüge nach Schwechat und Frankfurt aus. Auch sechs AUA-Flüge nach Frankfurt und nach Wien wurden gestrichen. Planmäßig durchgeführt werden hingegen die Flüge zwischen Schwechat und München sowie zwischen Schwechat und Köln. Zu dem ebenfalls bestreikten Flughafen Bremen gibt es keine Flugverbindungen.

Vor Reiseantritt Flugstatus überprüfen

Ein Austrian-Flug aus Frankfurt landete um 9.19 Uhr in Wien. Am Nachmittag und Abend sollten mehrere Lufthansa- und Austrian-Flüge zwischen Wien und dem deutschen Drehkreuz stattfinden. Der Flughafen Schwechat empfiehlt allen Passagieren, den Status ihres Fluges vor Reiseantritt bei ihrer Fluglinie zu überprüfen.

Währenddessen gab der Flughafen Schwechat am Dienstag sein Verkehrsergebnis bekannt. Im März wurden 1,9 Millionen Fluggäste abgefertigt. Das sind um 10,6 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Besonders gefragt waren Flüge nach Afrika und in den Fernen Osten. Im ersten Quartal nutzten 4,8 Millionen Reisende den Flughafen Schwechat. Das entspricht einem Plus von 6,6 Prozent.

Links: