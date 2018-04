Doka schalt Weltrekord-Brücke in Jiangsu

In der chinesischen Provinz Jiangsu, nördlich von Shanghai, entsteht die größte Schrägseilbrücke der Welt, die gleich zwei Weltrekorde aufstellen soll. Der Schalungsspezialist Doka mit Sitz in Amstetten ist am Bau maßgeblich beteiligt.

Als Pylon bezeichnet man im Brückenbau jenen Bauteil, über den die Tragseile von Hängebrücken laufen beziehungsweise an dem die Schrägseile von Schrägseilbrücken verankert sind. Die Shanghai-Nanting Yangtze River Bridge wird nach ihrer Fertigstellung im Jahr 2019 über 325 Meter hohe Pylone und damit über die höchsten der Welt verfügen, teilte die Amstettner Firma Doka in einer Aussendung mit. Das Unternehmen ist für die Schalung dieser Pylone verantwortlich.

Wie Doka mitteilte, entstehen die Pylone in einem der größten und mit 115 Meter tiefsten Wasserbeckenfundamente der Welt, dieses sei vergleichbar mit zwölf Basketballfeldern. Für einen Pylon werden laut Aussendung mehr als 147.000 Kubikmeter Beton verwendet.

Als besondere Herausforderungen bei dem Bau nennt Doka die schwierigen Wetterbedingungen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 72 km/h sowie das „Klettern in 55 Gussschritten ohne große Umbauten der Arbeitsbühnen und den fortlaufenden Einsatz der Schalungsplatten“. Mit dem „Selbstkletterschalungssystem“ könne man dennoch einen reibungslosen Baufortschritt garantieren, heißt es.

Mehr als ein Kilometer Spannweite

Neben den 325 Meter hohen Pylonen soll die Shanghai-Nantong Yangtze River Bridge laut Doka noch einen weiteren Weltrekord aufstellen. Mit mehr als einem Kilometer (1.092 Meter) werde sie auch die längste Spannweite der Welt haben. Mit einer Gesamtlänge von mehr als elf Kilometern ist die Brücke in zwei Abschnitte – eine sechsspurige Autobahn und eine viergleisige Eisenbahnstrecke – unterteilt.

Die neue Verkehrsverbindung ist Teil der Bemühungen, eine neue Wirtschaftszone rund um Shanghai, dem chinesischen Handelszentrum mit etwa 25 Millionen Menschen, zu bilden. Nach Fertigstellung soll die Brücke die Fahrzeit von Shanghai nach Nantong von zwei Stunden auf eine Stunde verkürzen.

Doka ist Spezialist für Extrembauten

Doka gilt als Spezialist für Extrembauten. Das Unternehmen ist unter anderem auch beim Bau des höchsten Wohngebäudes der Welt, dem 472 Meter hohen Central Park Tower in New York City (USA), das noch heuer fertig gestellt werden soll sowie beim Bau des 439 Meter hohen Signature-Tower in Kuala Lumpur (Malaysia) beteiligt - mehr dazu in Doka schalt höchstes Wohngebäude der Welt (noe.ORF.at; 1.8.2017) und Doka schalt Mega-Wolkenkratzer in Kuala Lumpur (noe.ORF.at; 16.12.2016).

Doka war darüber hinaus bereits an der Errichtung des Burj Khalifa in Dubai, dem mit 828 Metern höchsten Turm der Welt, sowie am Bau des Jeddah-Towers in Saudi Arabien beteiligt. Die Doka Group, die zur Umdasch Group gehört, beschäftigt weltweit etwa 6.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verfügt über mehr als 160 Vertriebs- und Logistikstandorte in mehr als 70 Ländern.

