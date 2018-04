Verdächtiger bestreitet Mord an 70-Jähriger

Der 59-jährige Mann, der unter Verdacht steht, im Vorjahr eine 70-jährige Frau in Neunkirchen ermordet zu haben, bestreitet die Tat. Laut seinem Anwalt habe er die Leiche lediglich entdeckt und sei dann in Panik geflüchtet.

Der Tatverdächtige wurde am vergangenen Mittwoch - ein halbes Jahr nachdem die Leiche der 70-jährigen Frau in ihrer Wohnung in Neunkirchen entdeckt worden war - festgenommen. Nach Angaben der Polizei wurden DNA-Spuren entdeckt, die den Verdacht auf den 59-Jährigen lenkten - mehr dazu in Mord an 70-Jähriger: Verdächtiger festgenommen (noe.ORF.at; 5.4.2018).

Laut Anwalt fehlt das Motiv

Diese Spuren gebe es allerdings nur, weil sein Mandant die Leiche im Herbst entdeckt habe, erklärt Anwalt Michael Dohr. Danach soll er in Panik geflüchtet sein. Bei der Polizei meldete sich der Verdächtige nicht. „Als er das Haus verlassen wollte, sah er, dass die Türe angelehnt war. Er hielt dann Nachschau - er wusste ja, dass die Nachbarin dort wohnt - und sah, dass sie tot war“, schildert Dohr die Ereignisse im Gespräch mit noe.ORF.at. Sein Mandant habe die Frau berührt und sei dann in Panik weggelaufen, so Dohr.

Wie die Polizei vergangene Woche mitteilte, soll der 59-Jährige das Opfer flüchtig gekannt haben, da er mit einer anderen Bewohnerin der Wohnhausanlage eine On-Off-Beziehung geführt hatte. Zur Beziehung seines Mandanten mit dem Opfer sagt Dohr, dass dieser die Frau lediglich immer wieder gegrüßt habe, es aber weder eine Verbindung noch ein Motiv gebe. „Und wenn ein Motiv fehlt, kann es auch kein Mord sein“, hält Dohr fest.

Staatsanwaltschaft verweist auf Ermittlungen

Auf die Frage, warum sich sein Mandant in den Wochen und Monaten danach nicht bei der Polizei gemeldet habe, sagt Dohr: „Gerade das wäre verdächtig gewesen. Da hätte man ihn gefragt, warum er nicht gleich die Polizei, Rettung oder dergleichen angerufen hat.“ Bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt betont man auf Nachfrage, dass die Ermittlungen wegen Mordverdachts noch laufen würden und der Verdächtige nicht geständig sei.

Das Opfer war im Oktober von einer Bekannten in ihrer Wohnung gefunden worden. Die Frau hielt damals Nachschau, nachdem sie tagelang nichts von der 70-Jährigen gehört hatte – mehr dazu in Neunkirchen: Frau erstochen aufgefunden (noe.ORF.at; 12.10.17). Wenig später hatte sich herausgestellt, dass die Frau vermutlich schon länger tot war und bereits Tage zuvor umgebracht worden sein dürfte – mehr dazu in Mord: 70-Jährige vermutlich schon länger tot (noe.ORF.at; 21.10.17).