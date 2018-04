Führerloser Lkw kracht in Einfamilienhaus

Ein ungewöhnlicher Unfall hat sich am Dienstag in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) ereignet. Ein führerloser Lkw dürfte ins Rollen geraten sein. Dabei drängte er zwei parkende Autos von der Straße und krachte schließlich in ein Haus.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Nachmittag. Als die Einsatzkräfte eintrafen, boten vor allem die abgedrängten Autos ein ungewöhnliches Bild: Ein Pkw hing mit dem Heck an einer Mauer fest und war mit dem vorderen Teil bereits in einen etwa zwei Meter tiefer gelegenen Garten abgestürzt. Das zweite Auto war rückwärts gegen einen Hydranten gedrückt worden, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Brunn am Gebirge. Die Fahrt des führerlosen Schwerfahrzeugs hatte im Vorgarten eines Einfamilienhauses geendet. Durch die Kollision war auch der Lkw schwer beschädigt worden.

Die Feuerwehr sicherte das abgestürzte Auto mit zwei Kränen, bevor es geborgen werden konnte. Das zweite Auto wurde händisch gesichert. Der Lkw wurde geborgen, nachdem die zuständigen Energieversorger die Gas- und Stromleitungen überprüft und gesichert hatten. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Warum sich der Lastwagen in Bewegung gesetzt hatte, ist nicht bekannt.