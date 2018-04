Arbeiter stürzte vom Dach: tot

Zu einem tödlichen Arbeitsunfall ist es am Mittwochnachmittag in Lilienfeld gekommen. Wie die Landespolizeidirektion in einer Aussendung mitteilte, stürzte ein 50-jähriger Mann aus sechs Metern Höhe von einem Dach.

Der 50-Jährige hatte nach Angaben der Polizei Verlegungsarbeiten am Rande eines Flachdaches durchgeführt, als er verunglückte. Er stürzte auf einen Schotterboden und blieb bewusstlos liegen. Im Landesklinikum Lilienfeld erlag er seinen Verletzungen.

Ebenfalls am Mittwoch wurde bei Holzschlägerungsarbeiten im Gemeindegebiet von Türnitz (Bezirk Lilienfeld) ein 43-jähriger Mann verletzt. Im steilen Gelände stürzte in einer Seehöhe von 770 Metern eine morsche Kiefer um, streifte den Mann und riss ihn zu Boden. Der Arbeiter wurde von „Christophorus 3“ mit dem Seil geborgen und ins Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen.

