Metallberufe bei Lehrlingen am beliebtesten

Knapp 16.000 Lehrlinge werden derzeit in Niederösterreich ausgebildet. Das Metallgewerbe ist am meisten gefragt. Beim Tag des „High-Tec-Lehrlings“ in St. Pölten haben die Besten der Metallbranche ihr Können gezeigt.

Bereits zum 14. Mal fand der Lehrlingswettbewerb der Metalllehrberufe statt. Interessierte Schülerinnen und Schüler hatten dabei die Möglichkeit, die besten Lehrlinge Niederösterreichs bei der Arbeit zu beobachten und von geschultem Fachpersonal über die Lehrberufe informiert zu werden.

Unter anderem waren die Lehrberufe Metall-, Schmiede-, und Fahrzeugbau- sowie Elektrotechnik vertreten. „Man kann nicht nur Hufeisen machen. Es ist eine sehr vielfältige Arbeit, mir gefällt sie sehr gut“, sagte der gelernte Hufschmied Manuel Segel gegenüber noe.ORF.at. Er wird in ein paar Wochen seine Lehre abschließen.

Metallgewerbe ist beliebteste Sparte

Von den knapp 16.000 Lehrlingen in Niederösterreich machen derzeit 3.592 Lehrlinge eine Ausbildung im Metallgewerbe. Damit ist diese Sparte am gefragtesten unter den Lehrberufen. Metall-, Elektro- und Kfz-Technik stehen laut Wirtschaftskammer Niederösterreich in der Statistik ganz vorne. „Das sind Metallberufe, die auch eine Zukunft bieten“, sagte Andreas Kardiola, Mechatronik-Landesinnungsmeister. „Es ist ein innovativer Bereich, man hat viele Möglichkeiten, vom Handwerklichen über das Technische. Die Bandbreite ist sehr groß, außerdem können sich junge Leute mit dem Beruf identifizieren“, so Kardiola.

Weibliche Lehrlinge im KFZ-Bereich tätig

Lediglich 88 der 3.592 Lehrlinge im Metallgewerbe sind weiblich. Sie sind laut Statistik der Wirtschaftskammer vor allem im Kfz-Bereich tätig. „Mich hat die Technik immer schon interessiert. Die Motivation ist einfach da, wenn ein Auto kaputt ist und es danach wieder einwandfrei fährt, weil man es repariert hat“, sagte die 19-jährige Alexandra Uitz. Sie ist gerade im vierten Lehrjahr zur Kfz-Technikerin. Der Höhepunkt des Tages des „High-Tec-Lehrlings“ war schließlich am Nachmittag die Siegerehrung, bei der der „Lehrlingsoscar Metallica“ an die Gewinner überreicht wurde.

