Trainingsakademie gegen Cyberattacken eröffnet

In Wiener Neustadt will man dem starken Anstieg der Attacken aus dem Netz mit einer Trainingsakademie entgegenwirken. Die Simulation unterschiedlicher Szenarien soll IT-Experten darauf vorbereiten, im Ernstfall richtig zu reagieren.

Die Cyberkriminalität ist in den vergangenen Jahren signifikant angestiegen. Die Zahlen der vor kurzem präsentierten Kriminalstatistik belegen diesen Trend – mehr dazu in Weniger Gewaltdelikte, mehr Cyberkriminalität (noe.ORF.at; 22.3.18). Cyberattacken kommen unerwartet und bleiben oft lange unentdeckt, wodurch der Schaden meist umso größer ist.

A1 Telekom Austria AG

Um sich auf diese speziellen Situationen vorzubereiten, sollen IT-Spezialisten in der sogenannten „A1 Cyber Range“ in Wiener Neustadt künftig Bedrohungen und Angriffe aus dem Internet simulieren und trainieren. Laut A1 sei die Cyber Security Trainingsakademie die erste ihrer Art in Österreich. IT-Spezialisten, die für Behörden, Institutionen und Unternehmen, aber auch für kritische Infrastruktur wie etwa Energieversorger tätig sind, sollen künftig an den Trainings teilnehmen.

Training soll auf Bedrohung vorbereiten

„Cyberkriminalität ist heute eines der am schnellsten wachsenden Kriminalitätsfelder und eine massive Bedrohung der voranschreitenden Digitalisierung“, erklärte Karoline Edtstadler (ÖVP), Staatssekretärin im Innenministerium, bei der Eröffnung der neuen Trainingsakademie. Das Training helfe Bedrohungen rechtzeitig zu erkennen und Systeme in Unternehmen sicherer zu machen, so Edtstadler.

Mit der Nähe zum Einsatzkommando Cobra und der Fachhochschule Wiener Neustadt, an der es einen Lehrgang zum Thema Cyberkriminalität gibt, biete der Standort die besten Voraussetzungen, sagte Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP).

