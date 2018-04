Waldviertler Volleyball-Titeltraum so gut wie aus

Die sensationelle Saison bleibt wohl ohne Krönung: Die Herren der Union Waldviertel liegen gegen Aich/Dob in der Finalserie der Austrian Volley-League 0:3 zurück, am Sonntag können die Kärntner in der eigenen Halle den Titel fixieren.

Der Einzug ins Finale war das große Saisonziel der Waldviertler, das erreichten sie nach einem Derbysieg im Halbfinale gegen Amstetten. Mehr dürfte es aber nicht werden, denn zum erstmaligen Gewinn des österreichischen Meistertitels müssten die Waldviertler vier Siege in Folge feiern. Aich/Dob braucht unterdessen nur noch einen Erfolg, den können die Kärntner am Sonntag (20.15, live ORF Sport plus) in der eigenen Halle in Bleiburg fixieren.

GEPA/Daniel Götzhaber

Diesen „Matchball“ erarbeitete sich der Titelfavorit am Donnerstag mit einem klaren 3:0-Sieg in Zwettl. „Wir wollen die Meisterschaft daheim fixieren und nicht mehr nach Zwettl fahren", betonte Aich/Dob-Außenangreifer Michal Petras, der mit neun Punkten entscheidenden Anteil am Sieg im dritten Finalspiel hatte. „Wir stehen schon ganz knapp vor dem Meistertitel, und den werden wir am Sonntag in Bleiburg mit einem Höllenspektakel feiern“, gab sich auch der Sportchef der Bleiburger, Martin Micheu, zuversichtlich: „Am Sonntag wird Bleiburg beben.“

Große Enttäuschung im Waldviertel

Obwohl man im Vorfeld stets betonte, dass der Einzug ins Finale bereits das Maximum ist und der Meistertitel nur sehr schwierig zu erreichen sein wird, war die Enttäuschung in Zwettl nach der klaren Niederlage und der damit verbundenen Vorentscheidung sehr groß. „Wir haben kein Mittel gefunden“, resümierte Waldviertel-Kapitän Michal Peciakowski nach der Heimpleite.

„Aich/Dob hat sehr konzentriert agiert. Wenn sie ihr volles Potenzial ausschöpfen, sind sie einfach besser als wir. Der Druck war bei uns nicht größer als bei den ersten beiden Spielen, es gibt auch am Sonntag keinen Druck. Wir lassen uns diese positive Saison jetzt sicher nicht zerstören“, gibt sich Peciakowski trotzdem positiv.

Die Hoffnung will auch Waldviertel-Sportchef Werner Hahn nicht aufgeben. "Wir werden in Bleiburg alles daransetzen, dass die Kärntner nochmals ins Waldviertel kommen müssen.“ Wenn die Waldviertler am Sonntag verlieren, ist die Serie beendet, ansonsten geht es am Mittwoch mit einem neuerlichen Heimspiel in Zwettl weiter. Vier Siege sind zum Gewinn der Meisterschaft nötig.

Klaus Fischer, noe.ORF.at

