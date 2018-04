Nach Wohnungsbrand: Sechs Personen im Spital

Bei einem Wohnungsbrand in Wiener Neustadt sind am Freitag sechs Personen, davon drei Kinder, mit Verletzungen ins Spital gebracht worden. Das Feuer war im ersten Stock eines Mehrparteienhauses ausgebrochen.

Ein Vater und seine drei Kinder konnten sich aus der Wohnung in Sicherheit bringen, die Feuerwehr rettete laut Aussendung ein Kind aus einer durch den Rauch gefährdeten Wohnung im Erdgeschoß.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Wohnung im ersten Obergeschoß bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. In der Wohnung entstand erheblicher Sachschaden. Zur Brandursache hieß es von der Polizei am Samstag, dass ein Kleinkind mit einem Feuerzeug gespielt haben dürfte.

Die drei Kinder aus der Wohnung im ersten Obergeschoß und ihre Eltern standen unter Schock und wurden vom Roten Kreuz erstversorgt, berichtete die Feuerwehr. Nach Angaben der Polizei erlitten je drei Personen leichte Rauchgasvergiftungen bzw. leichte Verbrennungen. Sie wurden vom Roten Kreuz und dem Arbeiter-Samariterbund in das Krankenhaus Wiener Neustadt gebracht. Die Stadtfeuerwehr stand bei den Löscharbeiten mit 36 Mitgliedern drei Stunden lang im Einsatz.