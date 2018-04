Südbahn: Größere Verspätungen im Frühverkehr

Wegen Reparaturen nach dem Brand dreier Waggons auf der Südbahnstrecke wird der eingeschränkte Betrieb bis Montagabend andauern. Zwischen Wiener Neustadt und Wien-Meidling wird es zu größeren Verspätungen kommen.

Erst in der Nacht von Montag auf Dienstag kann die Südbahn für den Bereich zwischen Mödling und Bad Vöslau (Bezirk Baden) wieder komplett freigegeben werden. Bis dahin gibt es für Schnellbahnbenützer in diesem Streckenabschnitt einen Schienersatzverkehr mit Bussen.

Einzelne Züge im Fern- und Regionalverkehr ohne planmäßigen Aufenthalt zwischen Wiener Neustadt und Wien-Meidling werden umgeleitet. „Mit Verspätungen von 15 bis 20 Minuten ist zu rechnen“, teilten die ÖBB mit.

Bis kurz vor Mitternacht waren am Samstag 180 Feuerwehrleute im Bahnhof Pfaffstätten (Bezirk Baden) im Einsatz, um die drei brennenden Waggons zu löschen. Durch die enorme Hitze wurden sowohl die Oberleitung als auch die Gleisanlagen im Bahnhofsbereich stark beschädigt - mehr dazu in Güterwaggons in Pfaffstätten in Brand (noe.ORF.at; 14.4.2018).

Wieso die drei Waggons, die mit Möbel beladen waren, während der Fahrt Feuer fingen, ist noch völlig unklar. Brandsachverständige führen Ermittlungen durch. Wie hoch der Schaden ist, steht ebenso noch nicht fest.

