Waldviertler Volleyball-Wunder endet im Finale

Die große Sensation ist ausgeblieben. Für die Volleyball-Herren der Union Waldviertel ging die Finalserie gegen den Titelfavoriten SK Posojilnica Aich/Dob am Sonntag sieglos zu Ende. Dennoch überwog am Ende die Freude.

Auch im vierten Spiel der Finalserie lieferte der Außenseiter aus Zwettl den Kärntnern in Bleiburg einen harten Kampf. Diesmal wurde das Spiel sogar erst im fünften Satz entschieden. Die Waldviertler waren dem Sieg so nah dran wie noch nie. Erst nach zweieinhalb Stunden verwerte Aich/Dob den Matchball und fixierte damit den zweiten Meistertitel der Clubgeschichte nach dem Jahr 2013.

Trotz einer klaren 0:4-Niederlage in der Finalserie überwiegt bei Waldviertel-Manager Werner Hahn die Freude über eine starke Saison: „Ich bin stolz auf den Verein und die Spieler, weil sie sich so gut präsentiert haben, gegen den überlegenen Sieger des Grunddurchgangs. Wir haben alles rausgehaut, was in uns steckt."

GEPA/Matic Klansek

Noch größer war die Freude natürlich bei den Siegern. Für Aich/Dob ist der Meistertitel die zweite Trophäe in dieser Saison. Die Kärntner sicherten sich zuvor bereits den Sieg in der mitteleuropäischen Liga MEVZA. Nach dem Finalsieg gegen die starken Waldviertler atmete Langzeit-Manager Martin Micheu erst einmal tief durch: „Wir haben uns das Leben gegen einen super Gegner selbst schwer gemacht. Das war ein würdiges Finale, es war Spitzenklasse", freute sich Micheu.

Waldviertel will nächste Saison wieder angreifen

Bei der Union Waldviertel nimmt man viel Positives aus der ersten Finalserie der Clubgeschichte mit. Mit Ausnahme des dritten Spiels (0:3-Heimniederlage) konnte man den Favoriten immer fordern. Bezeichnend für den enormen Kampfgeist war am Sonntag beim letzten Spiel die Abwehr von sieben Matchbällen im vierten Satz. Den holten sich die Waldviertler am Ende mit 34:32 und erzwangen den entscheidenden fünften Satz. Erst in dem konnten sich die Kärntner 15:10 durchsetzen.

GEPA/Matic Klansek

„Der vierte Satz war unglaublich geiler Sport“, war Werner Hahn euphorisch. Für den Manager war die Lockerheit der Schlüssel zum Erfolg. „Wir hatten nie etwas zu verlieren und haben definitiv Silber gewonnen und nicht Gold verloren. Vor drei Jahren sind wir noch vor dem Fernseher gesessen und haben das Finale mit großen Augen angeschaut. Jetzt haben wir uns den Traum erfüllt und durften selbst mitspielen“, erklärte Hahn im ORF-Interview.

Seine größte Aufgabe wird sein, das Erfolgsteam zusammen zu halten. „Unsere Spieler haben sich natürlich gut präsentiert und das weckt immer das Interesse von anderen Vereinen.“ Erklärtes Ziel der Waldviertler ist aber, den Titel in den kommenden Jahren einmal zu gewinnen.

Klaus Fischer, noe.ORF.at

