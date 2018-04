Scheibbser „Schandfleck“ wird abgerissen

Nach langen Diskussionen haben die Abbrucharbeiten am „Hotel Areal“ in Scheibbs begonnen. Der langjährige „Schandfleck“ soll nun einem Neubau mit Wohnungen, Geschäften, Hotel und Gastronomie weichen.

Die bestehenden Gebäude am sogenannten „Hotel-Areal“ waren von den Vorbesitzern dem Verfall preisgegeben worden. Im Jänner erwarb schließlich die Stadt das Areal und verkaufte es an die TOP 3 BauplanungsGmbH weiter. Eine Jahrelange Odyssee würde damit zu Ende geführt, schreibt das Unternehmen in einer Aussendung - mehr dazu in Neue Pläne für Scheibbser „Schandfleck“ (noe.ORF.at; 7.1.2018).

ORF

Das Hudl-Haus in unmittelbarer Nachbarschaft des Hotels ist bereits abgerissen, heißt es seitens des Unternehmens. Der Hotel-Komplex entlang der Bahnhofstraße folge innerhalb weniger Wochen. Eine Sanierung oder Erhaltung der Objekte war wegen des desolaten Zustandes bereits ausgeschlossen.

Stadt entwickelt eigenes Verkehrskonzept

Damit die Abrissarbeiten problemlos über die Bühne gehen können, wurde von der Stadtgemeinde ein Verkehrskonzept entwickelt. Der Verkehrsfluss im Stadtzentrum werde trotz aller Baumaßnahmen weiterhin ermöglicht. Zudem sei die Betreibergesellschaft bemüht, die Staub- und Lärmbelästigungen in den kommenden Wochen so gering wie möglich zu halten.

Top3 BauplanungsGmbH

Nach den Abbrucharbeiten soll auf dem „Hotel-Areal“ ein Wohn- und Geschäftsgebäude mit Tiefgarage, Handelsflächen sowie einem Gastronomiebereich mit Gastgarten entstehen. Der Rohbau des neuen Gebäudes soll bis Jahresende abgeschlossen sein, die Gesamtfertigstellung ist für nächsten September geplant.