Neue „Weinviertler Festspiele“ mit Wagner

Das Weinviertel bekommt ein neues Open-Air-Opernfestival. Die „Weinviertler Festspiele“ starten am 6. Juli in Falkenstein (Bezirk Mistelbach) und setzen ganz auf Richard Wagner. Am Montag wurde in Wien das Programm präsentiert.

Die „Weinviertler Festspiele“ starten am 6. Juli mit „Best of Wagner“ in der Felsenarena Falkenstein. Neben Wagner bilden Aufführungen von Bizets „Carmen“ einen weiteren Programmschwerpunkt. Als künstlerischer Leiter fungiert der Tenor Peter Svensson.

„Best of Wagner“ und Loriots „Wagner-Ring“

Zwei Galakonzerte unter dem Motto „Best of Wagner“ am 6. und 7. Juli sowie eine konzertante Aufführung der „Walküre“ mit dem Budapester Rundfunk-Symphonieorchester unter der Leitung von Ernst Theis am 8. Juli machen den Anfang. Als Solisten werden etwa Wolfgang Bankl oder Sorin Coliban genannt.

Loriots „Der Ring an einem Abend“ ist am 13. und 14. Juli zu erleben. Ernst Theis dirigiert das Orchester des Nationaltheaters Bratislava. Gerald Pichowetz übernimmt Regie und Erzählerrolle, „Mitglieder der Wiener Staats- und Volksoper sowie internationale Gäste“ wurden als Mitwirkende angekündigt.

Semi-szenische Aufführungen von „Fidelio“

Am 27. Juli beginnt die „Carmen“-Aufführungsserie, die bis 19. August dauert, in der Inszenierung von Tomas Simerda, für die Choreografie konnte Renato Zanella gewonnen werden. Ernst Theis leitet wieder das Orchester des Nationaltheaters Bratislava. Schließlich sind zwei weitere Abende (3. und 4. August) der semi-szenischen Aufführung von Beethovens „Fidelio“ gewidmet.

Michael Lessky dirigiert die Junge Philharmonie Wien, es singen unter anderem Astrid Weber, Sebastian Holecek und Svensson selbst, der auch die Durchführung eines Gesangswettbewerbs für dramatische Stimmen im November ankündigt. Als Träger des Festivals fungiert ein Verein, dem Svensson vorsteht, über die Finanzierung der Festspiele hielt sich der Intendant bei der Programmpräsentation bedeckt.