Kokainhändler verkaufte Drogen für 350.000 Euro

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Kokainhändler ausgeforscht, der in den vergangenen drei Jahren etwa 3,5 Kilo Kokain im Wert von 350.000 Euro verkauft haben soll. Der 29-Jährige soll die Drogen im Raum Mödling und Wien verkauft haben.

Auf die Spur des Drogendealers kam die Polizei als im Dezember vergangenen Jahres eine 50-Jährige aus dem Bezirk Mödling ins Krankenhaus eingeliefert wurde, nachdem sie einen Mix aus Drogen und Tabletten konsumiert hatte. In einer späteren Vernehmung sagte sie laut Polizei aus, innerhalb von zwei Jahren um 150.000 Euro eineinhalb Kilogramm Kokain gekauft und konsumiert zu haben.

PLD NÖ

Die Drogen habe sie unter anderem von einem 29-jährigen deutschen Staatsbürger bezogen. Im Zuge der Ermittlungen stieß die Polizei schließlich auf den besagten Mann. Bei einer Hausdurchsuchung wurden 120 Gramm Kokain, Bargeld und mehrere Mobiltelefone gefunden. Nach Angaben der Polizei ist der Mann zum Teil geständig und gab den Verkauf von dreieinhalb Kilo Kokain im Gesamtwert von 350.000 Euro im Laufe von drei Jahren zu.

Vier mögliche Mittäter ausgeforscht

Der Mann befindet sich in der Justizanstalt Wiener Neustadt in Haft. Vier mögliche Mittäter - zwei Wiener, ein Neunkirchner sowie ein serbischer Staatsbürger - wurden ebenfalls als mutmaßliche Kokainverkäufer ausgeforscht. Sie sind laut Polizei geständig. Fünf Personen wurden als Abnehmer angezeigt, die Erhebungen dauern noch an, hieß es am Dienstag von der Polizei.

