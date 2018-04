Scheibbs: Drei Schwerverletzte bei Brand

Ein Brand in Gumprechtsfelden in der Gemeinde Wieselburg-Land (Bezirk Scheibbs) hat am späten Dienstagnachmittag drei Schwerverletzte gefordert. Notarzthubschrauber haben die Opfer abtransportiert, heißt es vom Roten Kreuz.

Sonja Kellner vom Roten Kreuz Niederösterreich berichtete von einem Gebäude, das in Flammen gestanden sei. Auch von einem Boot war im Zusammenhang mit dem Feuer die Rede. Die lokale Feuerwehr schrieb auf Facebook von einem Scheunenbrand um 17.32 Uhr.

Es wurden drei Notarzthubschrauber an die Unfallstelle beordert. Die Opfer, drei Männer zwischen 35 und 40 Jahren, hatten Kellner zufolge Brandverletzungen erlitten. Sie wurden in das AKH geflogen.

Ein vierter Mann erlitt leichte Verletzungen, er wurde in das Landesklinikum nach St. Pölten gebracht. Ersten Erhebungen zufolge hatten die Männer noch versucht, den Brand selbst zu löschen und dabei die schweren Verletzungen erlitten. Neben elf Feuerwehren stand auch die Polizei in Gumprechtsfelden im Einsatz.