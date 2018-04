Großeinsatz bei Brand: Drei Schwerverletzte

Bei einem Brand in Gumprechtsfelden in der Gemeinde Wieselburg-Land (Bezirk Scheibbs) sind am Dienstagnachmittag drei Männer schwer verletzt worden. Die Löscharbeiten waren erst gegen Mitternacht zu Ende.

In einem Carport, in dem ein Kleinbus, ein Stapler und ein Motorboot untergebracht waren, war plötzlich Feuer ausgebrochen. Feuerwehrsprecher Franz Resperger: „Nach ersten Vermutungen könnten sich bei Arbeiten an einem der drei Fahrzeuge explosive Dämpfe entzündet haben, die dann diesen Brand zur Folge hatten“ - mehr dazu in Bezirk Scheibbs: Drei Schwerverletzte bei Brand (noe.ORF.at; 17.4.2018).

Das Feuer griff nach Angaben von Resperger auf eine Lagerhalle mit Futtermitteln über. Das angrenzende Wohnhaus wurde zwar beschädigt, „aber von den Löschtrupps gehalten.“ Zehn Feuerwehren mit 180 Mitgliedern waren teilweise bis Mitternacht im Einsatz. Der Brand war auch von einer Teleskopmastbühne aus bekämpft worden. Zudem wurden von den Helfern drei Gasflaschen geborgen, sagte Resperger.

Die drei schwerverletzten Opfer des Brandes sind nach Angaben von Sonja Kellner vom Roten Kreuz männlich und etwa 35 bis 40 Jahre alt. Sie wurden mit drei „Christophorus“-Hubschrauber in das Allgemeinde Krankenhaus nach Wien geflogen. Ein weiterer Mann habe leichte Verbrennungen erlitten und wurde unter Begleitung eines Notarztes ins Universitätsklinikum St. Pölten transportiert, teilte Kellner mit.