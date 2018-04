Polizei sucht 10.000 Bewerber

Die Polizei in Niederösterreich sucht 10.000 Bewerber, denn in den nächsten Jahren will man 2.500 neue Polizisten aufnehmen und nur jeder Vierte besteht die Tests. Deshalb präsentierte sich die Polizei am Mittwoch vor Schülern in St. Pölten.

Auf dem Sportplatz nahm die Cobra mit Hubschrauberunterstützung einen fiktiven Geiselnehmer fest. Hundeführer der Polizei präsentierten ihre Arbeit, dahinter standen die neuesten Streifen- und Zivilfahrzeuge. Der Aufwand der Polizeipräsentation beim Informationstag in St. Pölten vor mehr als 1.700 Schülerinnen und Schülern der HTL zeigte, wie offensiv man derzeit für eine Karriere bei der Polizei wirbt.

ORF

Denn durch Pensionierungen und zusätzliche Planstellen braucht man in den nächsten Jahren bis zu 2.500 neue Polizistinnen und Polizisten. „Dafür brauchen wir ungefähr 10.000 Bewerber, weil nur ungefähr jeder vierte Bewerber dann auch tatsächlich zur Polizei kommen kann“, sagte Landespolizeidirektor Konrad Kogler gegenüber noe.ORF.at. Weil man das hohe Niveau in puncto Fitness und Wissen beibehalten wolle, so Kogler weiter.

Informatik gewinnt an Bedeutung im Polizeialltag

Die Präsentation vor den HTL Schülerinnen und Schülern war kein Zufall, da Informatik, Elektronik oder Elektrotechnik auch im Polizeialltag, wie beispielsweise im Bereich der Cyberkriminalität, immer größere Bedeutung gewinnen. „IT-Security ist bei uns im Haus ja auch ein Thema und da glaube ich, dass sie sehr wohl gut ausgebildete Leute von uns bekommen“, sagte Martin Pfeffel, Direktor der HTL St. Pölten. „Wir brauchen junge, ausgebildete Menschen, die insbesondere auch schon mit diesen digitalen Geräten aufgewachsen sind“, so Kogler.

Links: