ÖBB weiten Angebot für Pendler aus

Die ÖBB weiten ihr Angebot für Pendlerinnen und Pendler in Niederösterreich ab 7. Mai aus. Das betrifft unter anderem die Westbahnstrecke, die Nordwestbahn, die Laaer Ostbahn und die Flughafenschnellbahn.

Die neuen Angebote der ÖBB wurden in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Land und dem Verkehrsverbund Ostregion (VOR) am Donnerstag am Hauptbahnhof in St. Pölten präsentiert. Die Pendlerinnen und Pendler sollen vor allem von einem besseren Taktfahrplan profitieren, wurde betont.

80 Prozent mehr Pendler auf Westbahnstrecke

So wird es etwa auf der Westbahnstrecke Verbesserungen geben. Die Zahl der Pendler sei auf dieser Strecke enorm gestiegen. „Wir haben hier eine Steigerung von 2009 bis jetzt von 80 Prozent, das bedeutet täglich 25.000 Pendlerinnen und Pendler, die von Niederösterreich bis zur Stadtgrenze nach Wien kommen“, sagte ÖBB-Vorstandsdirektor Andreas Matthä.

Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP), der auch für den Straßenausbau zuständig ist, erklärte, dass sich das Angebot von Straße und Schiene ergänzen müsse. „Eines ist für mich wichtig und liegt meiner Arbeit zu Grunde: Die Nutzung von Auto, Bus und Bahn sind keine Widersprüche“.

Neue Angebote kosten das Land kein Geld

Man habe einen umfassenden Fahrplan für Niederösterreich zu entwickeln, in dem sich Individualverkehr und öffentlicher Verkehr optimal ergänzen, betonte der Landesrat. Die neuen Angebote der Bahn kosten das Land übrigens nicht mehr Geld, die Erweiterung sei durch Umschichtungen in den Fahrplänen möglich, erklärte der Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Ostregion, Wolfgang Schroll.

ÖBB/Harald Eisenberger

Die Angebote ab 7. Mai im Detail:

Westachse – St. Pölten – Pöchlarn – Amstetten

Taktlückenschließungen bei R-Zügen zwischen St. Pölten und Pöchlarn mit Halten in Markersdorf an der Pielach und Groß Sierning (Mo. bis Fr.)

Zwei neue Verbindungen um 8.30 Uhr und 11.34 Uhr ab St. Pölten nach Pöchlarn. Eine neue Verbindung um 09.54 Uhr ab Pöchlarn nach St. Pölten. Spätverbindung zwischen Pöchlarn und St. Pölten (täglich). Abfahrt um 23.25 Uhr nun täglich statt nur freitags und samstags; bringt neuen Anschluss zu RJ in St. Pölten inkl. neuer Halte in Groß Sierning und Markersdorf

Neue Nachtverbindung aus der Region nach Wien mit Abfahrt z.B. 23.25 Uhr in Melk

Abend-REX von Amstetten Richtung Osten (Mo. bis Fr.), durchgehender Stundentakt ab Amstetten – St. Pölten – Wien Westbahnhof von 5.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Neue Verbindung ab Amstetten um 20.10 Uhr und 21.10 Uhr Richtung St. Pölten

Sonntags Abendverbindung von Wien Westbahnhof bis Amstetten. Ab Wien Westbahnhof um 20.20 Uhr, ab St. Pölten 21.05 Uhr. Verbindung bislang nur bis St. Pölten

REX St. Pölten – Amstetten mit Anschluss an den Nightjet aus Wien (Montag bis Freitag)

Neue Verbindung ab 23.50 Uhr St. Pölten mit Anschluss vom Nightjet 246 aus Wien, 0.38 Uhr Ankunft in Amstetten mit allen Halten. Damit neue letzte Schnellverbindung von Wien Hauptbahnhof mit Abfahrt 22.55 Uhr z.B. nach Melk, Ybbs oder Loosdorf.

Laaer Ostbahn (S2)

Neue Frühverbindung aus Wien Meidling über Wien Floridsdorf nach Wolkersdorf (Mo. bis Fr.). Abfahrt Meidling um ca. 4.25 Uhr, direkte Weiterfahrt bis Wolkersdorf neue Querung Wiens von Meidling nach Floridsdorf bereits um 4.25 Uhr. Möglichkeit für Wiener Mitarbeiter der Firma Manner in Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach), mit öffentlichen Verkehrsmitteln die Frühschicht zu erreichen.

Flughafenschnellbahn (S7)

Täglich neue Abendverbindungen: Ab Floridsdorf 23.06 Uhr; an Schwechat 23.35 Uhr; an Flughafen 23.42 Uhr. Ab 23.48 Uhr vom Flughafen nach Floridsdorf (an 00.25 Uhr). Schließung der Taktlücke zwischen letztem und vorletztem Zug und somit Halbstundentakt auch am späten Abend nach Schwechat/Flughafen Wien.

Zusätzliche Nachmittagsverbindung in Taktlage. Abfahrt Floridsdorf 14.15 Uhr; Ankunft Schwechat 14.42 Uhr; Wien Flughafen 14.47 Uhr

Nordwestbahn Wien – Stockerau – Retz (Mo. bis Fr.).

Neue Abendverbindung ab 22.11 Uhr in Floridsdorf – Retz (an 23.20 Uhr), bedient ab Stockerau alle Halte. Bislang zwischen 21.11 Uhr und 23.41 Uhr keine Verbindung Wien – Retz.

Sämtliche Verbindungen sind über die Routingangebote von ÖBB und VOR abrufbar.

