Schuldsprüche nach Explosion in Pizzeria

Am Wiener Landesgericht ist am Donnerstag der Prozess um die in die Luft gejagte Pizzeria in Hollabrunn zu Ende gegangen. Nach sechswöchiger Verhandlung wurden sämtliche Beteiligte zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Am 13. März 2017 kam es in einer Pizzeria in Hollabrunn zu einer heftigen Explosion. Das Lokal brannte damals vollständig aus. Autos, die in der Nähe geparkt waren, wurden beschädigt. Außerdem mussten 20 Wohnungen evakuiert werden. Wie die Brandermittler später herausfanden, war das Feuer gelegt worden. Laut Anklage wurde das Lokal in versicherungsbetrügerischer Absicht in die Luft gejagt.

Zwischen drei und vier Jahren Haft

Der Wirt - ein 40 Jahre alter Mann mit türkischen Wurzeln und österreichischer Staatsbürgerschaft - war in der sechswöchigen Verhandlung als Bestimmungstäter angeklagt. Mitzuverantworten hatte sich sein Neffe, der in die Planung des Brandanschlags eingebunden gewesen sein soll. Die beiden Tschetschenen, die mit der Brandstiftung beauftragt worden waren, zeigen sich bereits beim Prozessauftakt teilweise geständig - mehr dazu in Explosion in Pizzeria: Hauptangeklagte geständig (noe.ORF.at; 6.3.2018).

Der Wirt des Lokals wurde als Bestimmungstäter zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Sei Neffe, der laut Anklage in die Pläne des Onkels eingeweiht war und diese mit Nachdruck mitverfolgte, fasste vier Jahre aus. Die beiden Tschetschenen im Alter von 28 und 43 Jahren erhielten drei beziehungsweise vier Jahre.

Links: