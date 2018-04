14 Millionen Euro für modernere Kasernen

Das Bundesheer investiert in den Ausbau und die Renovierung mehrerer Kasernen in Niederösterreich. Den größten Brocken macht die Birago-Kaserne in Melk aus. Insgesamt werden heuer 14 Millionen Euro investiert

Die Generalsanierung der Burstyn-Kaserne in Zwölfaxing (Bezirk Bruck an der Leitha) wurde diese Woche mit der Eröffnung durch Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) abgeschlossen. Die Modernisierung dieser Kaserne kostete 21 Millionen Euro.

ORF

Heuer werden in Niederösterreich weitere 14 Millionen Euro verbaut, im nächsten Jahr 20 Millionen. Den größten Teil davon wird die Erweiterung der Birago-Kaserne in Melk ausmachen, die im Vorjahr begonnen wurde und insgesamt knapp 32 Millionen Euro kostet. Die Neubauten, unübersehbar neben der Westautobahn, sollen nächstes Jahr ihrer Bestimmung übergeben werden. Weiters werden auch die Raab-Kaserne in Mautern (Bezirk Krems), die Flugfeld-Kaserne in Wiener Neustadt und die Unterkünfte der Ostarrichi-Kaserne in Amstetten generalsaniert, heißt es aus dem Ministerium.

