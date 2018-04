Frühstückspension: Übernachten „all inclusive“

Die Frühstückspension „Obenauf“ in Unternalb bei Retz (Bezirk Hollabrunn) wird von Menschen mit Behinderung geführt. Das Inklusionsprojekt der Caritas der Erzdiözese Wien ist Teil eines großen Biobauernhofes.

Sie begrüßen die Gäste an der Rezeption, sie kümmern sich um die Gästezimmer und servieren auch das Essen: Gemeinsam mit ihren Betreuern arbeiten zehn Menschen mit Behinderung in der Frühstückspension Obenauf. „Wir kümmern uns um die Zimmer bei der Abreise und richten in der Früh für den Gast das Frühstücksbuffet her“, sagt Nicole Neuhauser, Mitarbeiterin des Hotelprojekts. „Mir gefällt das ‚Obenauf‘ sehr gut.“

ORF

Einige Mitarbeiter werden auch schrittweise an den Arbeitsmarkt herangeführt - eine „gelebte Inklusion“, wie Betreuer Thomas Winna betont. „Wir haben den direkten Kontakt zu den Gästen und das stärkt auch wahnsinnig das Selbstvertrauen von unseren Klienten.“

Im Caritas-Biobauernhof sind insgesamt 63 Menschen mit Behinderung beschäftigt. Sie kümmern sich unter Anleitung von Fachkräften um das gesamte Areal, arbeiten in verschiedenen Werkstätten und füttern die Tiere. Vor 15 Jahren wurde auch ein modernes Wohnheim errichtet, das der damalige Landeshauptmann Erwin Pröll eröffnet hat. Mittlerweile wurde das Projekt mit der eigenen Frühstückspension erfolgreich erweitert, ein gebührender Anlass für ein Wiedersehen.

ORF

„Ich bin unglaublich beeindruckt“, erklärt Pröll heute, „auf der einen Seite natürlich weil die Caritas gerade hier an diesem Ort zeigt, worauf es in der heutigen Zeit ankommt.“ Es gehe darum, „sich Menschen zu widmen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen können, und ihnen die Hand zu reichen und sie mitzunehmen.“

Landau: „Musterregion“ für Inklusion

An sechs Standorten im Weinviertel betreibt die Caritas Behindertenwerkstätten. Für Caritas-Präsident Michael Landau ist „die Region Retz eine Musterregion“, weil die Klientinnen und Klienten hier „einfach dazugehören“ würden. Generell sei es sehr wichtig, „dass im Land alle miteinander leben und aufeinander schauen und zusammenstehen“, so Landau. Mittlerweile ist die Frühstückspension „Obenauf“ zum Tourismusziel geworden. An den Wochenenden bis zum Herbst ist man hier bereits fast ausgebucht.

