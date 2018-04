SPÖ-Zentrale bleibt am Niederösterreichring

2017 erwog die SPÖ Niederösterreich, ihr Haus am Niederösterreichring in St. Pölten zu verkaufen und mit allen Organisationen in die Innenstadt der Landeshauptstadt zu ziehen. Nun bleibt die SPÖ-Zentrale doch, wo sie ist.

Noch im Jänner 2017 wollte die SPÖ Niederösterreich ihre Zentrale in ein Gebäude am St. Pöltner Europaplatz verlegen. Zwei der Gründe, die damals für den Umzugsplan genannt wurden, waren, dass man im neuen Gebäude auf drei Stockwerke verteilt mehr Platz hätte und, dass man am Europaplatz wesentlich präsenter sei, denn hier befahren täglich 40.000 Autos den doppelten Kreisverkehr.

ORF/Robert Salzer

Im Gegenzug sollte das das markante, geschwungene Haus an der Traisenbrücke beim Regierungsviertel verkauft werden. Das war die wirtschaftliche Bedingung für den Umzug. Erst nach dem Verkauf des Hauses am Niederösterreichring sollte das Haus am Europaplatz bezogen werden.

ORF

Doch nach Abwägen aller Varianten bleibt nun alles wie bisher, erläutert SPÖ Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar. Einerseits seien es wirtschaftliche Gründe, denn das Haus am Niederösterreich-Ring gehört der SPÖ und man müsse nichts anmieten. Andererseits sei auch hier beim Kulturbezirk genug Platz, alle Teil- und Vorfeldorganisationen der Landespartei zu bündeln. Nur der SPÖ-Gemeindevertreterverband bleibt am Europaplatz, wo er auch schon vor den Übersiedlungsplänen angesiedelt war.

Links: