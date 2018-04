Salzburg-Wahl: Durchwegs positive Reaktionen

Überwiegend positiv fallen die Reaktionen aus Niederösterreich auf das Ergebnis der Salzburger Landtagswahl aus. Sowohl in der FPÖ als auch bei den Grünen und NEOS hofft man, in den nächsten fünf Jahren Teil der Landesregierung zu sein.

Die ÖVP fuhr einen deutlichen Wahlsieg ein. Die SPÖ konnte den zweiten Platz trotz Verlusten knapp behaupten, die FPÖ landete mit leichten Zugewinnen auf dem dritten Platz. Die Stimmen der Grünen wurden mehr als halbiert, während NEOS beim ersten Antreten den Einzug in den Salzburger Landtag schaffte - mehr dazu in Deutlicher Wahlsieg der ÖVP, Grüne stürzen ab (salzburg.ORF.at).

Mikl-Leitner: „Weg und Arbeit bestätigt“

ÖVP-Landesparteiobfrau Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratulierte ihrem Amtskollegen Wilfried Haslauer und der Salzburger Volkspartei zum „hervorragenden Wahlergebnis“: „Wilfried Haslauer und sein Team haben sich durch großen Einsatz, Gestaltungswillen und einen respektvollen Umgang mit den anderen politischen Kräften hohes Vertrauen im Land aufgebaut. Sein Weg und seine Arbeit für Salzburg wurden mit großem Vorsprung bestätigt.“

Schnabl: „Ich bin ein bisschen enttäuscht“

SPNÖ-Chef Franz Schnabl zeigte sich etwas enttäuscht vom Resultat der Sozialdemokraten. Aufgrund der Verluste müsse man „näher hinschauen“. „Ich bin ein bisschen enttäuscht“, sagte der SPNÖ-Chef gegenüber der Austria Presse Agentur (APA). Verantwortlich für den Verlust seien offenbar lokale Themen, denn die SPÖ habe heuer bei den Landtagswahlen nur in Salzburg ein Minus verzeichnet. In Niederösterreich, Tirol und Kärnten hatte es Zugewinne gegeben.

Rosenkranz: Kurs der Bundesregierung bestätigt

„Ich freue mich über das ausgezeichnete Landtagswahlergebnis der FPÖ Salzburg mit ihrer Spitzenkandidatin Marlene Svazek, der Kurs der neuen Bundesregierung wurde hier klar bestätigt“, sagte Klubobmann und Obmann der FPÖ Niederösterreich Walter Rosenkranz. Er hofft nun, dass „Landeshauptmann Haslauer diesem klaren, bürgerlichen Wählervotum Rechnung trägt und sich nicht in einem Experiment mit den abgewählten linken, grünen Politkonkurslern vergeht“, so der Klubobmann.

Krismer: „Achtungserfolg der Salzburger“

Von einem Achtungserfolg ihrer Parteikollegen aus Salzburg spricht Helga Krismer, Landessprecherin der Grünen in Niederösterreich. „Astrid Rössler und ihr Team haben einen engagierten Wahlkampf geführt und das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte der Salzburger Grünen eingefahren.“ Entscheidend werde nun sein, welchen Kurs Landeshauptmann Haslauer einschlagen werde: „Salzburg braucht das Weltoffene und ich würde mich über eine entsprechende Koalition freuen. Ich sehe dieses Ergebnis aber als große Chance für die nächsten fünf Jahre“, so Krismer.

Collini: „Riesiger Erfolg beim ersten Antreten“

NEOS-Landessprecherin Indra Collini gratulierte den Salzburger Freunden und vor allem dem Spitzenkandidaten Sepp Schellhorn „zu diesem großartigen Wahlergebnis“. NEOS seien in Salzburg zum ersten Mal angetreten - mit dem Ziel, eine starke Stimme für mehr Transparenz im Land zu sein. „Dass das auf Anhieb gelungen ist, das ist natürlich ein riesiger Erfolg - zumal es das bislang beste liberale Ergebnis in einem Bundesland ist“, sagte Collini. Man sei nun bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen.

Links: