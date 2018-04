Laser-Attacke auf zwei Flugzeuge im Landeanflug

Unbekannte Täter haben am Sonntagabend die Piloten zweier Flugzeuge beim Landeanflug auf den Flughafen in Schwechat mit einem Laser geblendet. Die Maschinen konnten trotz des Zwischenfalls planmäßig landen.

Zu den Laser-Attacken kam es laut Polizei kurz vor 21.00 Uhr. Der oder die Täterin soll sich dabei im Raum Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) aufgehalten haben und zunächst eine Maschine der Austrian Airlines und wenig später ein Eurowings-Flugzeug mit grünen Laserstrahlen geblendet haben. Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, wurden die beiden Cockpits jeweils für zwei bis drei Sekunden von den Laserstrahlen getroffen.

Beide Maschinen konnten planmäßig in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) landen. Verletzt wurde dabei niemand. Die Co-Piloten der jeweiligen Flüge meldeten die Störungen an den Airport-Tower. Im Eurowings-Flugzeug befanden sich laut Polizei etwa 130 Passagiere, in der AUA-Maschine etwa 145.

Die Polizei suchte das Gebiet nahe der nördlichen Wiener Stadtgrenze unmittelbar nach der Meldung nach Hinweisen ab. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz, die Täter konnten allerdings nicht gefasst werden. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wird der Fall unter dem Titel „Vorsätzliche Gefährdung der Sicherheit der Luftfahrt“ an die Staatsanwaltschaft Korneuburg weiter geleitet, so die Polizei.