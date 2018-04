Mit Pielachtaler Wasserkraft zu virtuellem Geld

Ein fast 100 Jahre altes Wasserkraftwerk im Pielachtal hat eine neue Verwendung bekommen. Es wurde von einer Mostviertler Firma gepachtet, um damit ein Rechenzentrum zu betreiben, in dem virtuelles Geld, etwa Bitcoins, produziert wird.

Seit dem Jahr 1920 wird in dem Kraftwerk Wasserkraft in elektrischen Strom umgewandelt. Um welches Kraftwerk es sich dabei handelt, will die Mostviertler Firma Coin Factory aus Sicherheitsgründen nicht bekanntgeben. Neu ist allerdings, dass mit dem Strom nun hunderte von Rechnern betrieben werden, um als sogennante „crypto mining“-Farm zu fungieren.

Klimaanlagen und Ventilatoren zur Kühlung

Weil die Rechner auf Hochtouren laufen und eine enorme Abwärme erzeugen, werden leistungsstarke Klimaanlagen und dutzende Ventilatoren zur Kühlung eingesetzt. „In diesem Serverraum stehen spezielle Computer, die dafür verwendet werden, um Crypto-Währungen berechnen zu können“, erklärt Christoph Lichtnegger, Sprecher der Coin Factory. Konkret verkauft die Firma Rechenleistung und Know-how, mit der Kunden dann selbst virtuelles Geld schürfen können. 4.000 verschiedene Crypto-Währungen gibt es inzwischen weltweit, die bekannteste davon ist Bitcoin.

Bereits zweites Wasserkraftwerk gesichert

Laut Lichtnegger sei die Nachfrage größer als das Angebot, daher gebe es bereits entsprechende Ausbaupläne: „Wir haben schon vorgebaut und haben uns ein zweites Wasserkraftwerk in einem Paralleltal gesichert, wo wir in Kürze in Betrieb gehen werden. Wir vergleichen die Entwicklung der Crypto-Währung mit dem Internet der Achtziger. Es steht alles ganz am Anfang.“

Üblicherweise stehen „crypo mining“-Farmen dort, wo Strom besonders billig ist - etwa in Sibirien oder auch in Island. Bei der Coin Factory lege man hingegen Wert darauf, dass das Rechenzentrum umweltschonend sei, heißt es. Und sollte das virtuelle Geld doch wieder verschwinden, produziert die Kraftwerksturbine immerhin noch Strom.