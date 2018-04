Günstiges Familienticket für Museenbesuche

Um verstärkt Kinder in die Museen zu bringen, wurde seitens des Landes Niederösterreich am Dienstag ein neues Familienticket vorgestellt. Für zehn Euro ist es künftig möglich, Museen im Rahmen des Familienpasses zu besuchen.

Ziel des Zehn-Euro-Familientickets sei es, Kinder in Museen zu bringen, wo unter anderem mit interaktiven Stationen auf spannende Art Kultur und Wissen vermittelt wird, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Dienstag in St. Pölten. Das Ticket inkludiert den Eintritt eines Erwachsenen plus Begleitperson und Kinder bis zum Alter von 18 Jahren.

Zehn Museen können besucht werden

Die Aktion gelte für Besuche in zehn Häusern: Das Arnulf Rainer Museum in Baden, das Egon Schiele Museum in Tulln, das Karikaturmuseum und die Kunsthalle Krems, das MAMUZ Asparn an der Zaya und Mistelbach, Museum Gugging (Klosterneuburg), Museum Niederösterreich in St. Pölten, Museumsdorf Niedersulz im Weinviertel, Römerstadt Carnuntum und Schallaburg (nahe Melk). In den teilnehmenden Museen werden darüber hinaus jeweils sonntags um 14 Uhr spezielle Führungen angeboten.

Kultureinrichtungen des Landes würden jährlich von 2,5 Millionen Menschen besucht, darunter viele Familien, so Mikl-Leitner. Seit dem Vorjahr gebe es zwei neue Serviceaktivitäten für diese Zielgruppe: der kulturelle Jahresüberblick „Selection KIDS“ und das Magazin „Kinder-Schaufenster“, kurz „KISCH“.

Mehr als 200.000 haben den Familienpass

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) verwies darauf, dass der NÖ Familienpass, mit dem mittlerweile 203.000 Inhaber kostengünstige Freizeitgestaltungsmöglichkeiten haben, 880 Partnerbetriebe zähle und kontinuierlich optimiert werde. Ein Museum sei heute Lebens- und Begegnungsraum, unterstrich Paul Gessl, Geschäftsführer der niederösterreichischen Kulturwirtschaft.

