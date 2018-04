Eichtinger ist „Diplomat des Jahres“

Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP), bisher österreichischer Botschafter in Großbritannien, wurde in London als „Diplomat des Jahres“ ausgezeichnet. Dutzende Botschafter aus aller Welt kamen bei der Verleihung zusammen.

Für sein neues Amt als Landesrat für Arbeit, Wohnen und internationale Beziehungen wechselte Martin Eichtinger von London nach Niederösterreich. Am Montag kehrte er noch einmal nach London zurück. Dort wurden nämlich die besten Diplomaten des Jahres geehrt und Eichtinger war einer davon. Neben Preisträgern aus Malawi, Japan, Kanada und Papua-Neuguinea ging die Ehrung für den besten Diplomaten Europas an ihn.

ORF

Die Diplomaten werden bei dieser Preisverleihung von den Botschaftern selbst gewählt. „Ich bin wirklich geehrt und voller Freude“, sagte Eichtinger zu seiner Ehrung. „Nach drei sehr erfreulichen Jahren in dieser wundervollen Stadt beschließe ich meine Zeit hier mit diesem wundervollen Preis.“

Lobesworte für Eichtinger aus ganz Europa

Bei der Preisverleihung wurde Eichtinger von Kollegen und Weggefährten aus ganz Europa gelobt. „Er kennt viele Leute und er geht auf viele Veranstaltungen. Aber er ist auch ein unglaublich effektiver Diplomat, der die Dinge umsetzen kann“, sagte etwa Venetia De Blocq van Kuffeler, die Eigentümerin des „Diplomat Magazines“.

ORF

Der zypriotische Botschafter, Euripides L. Evrivades, sagte: „Wir sind traurig, dass er uns verlassen hat. Es ist ein Verlust für unsere diplomatische Gemeinschaft hier, aber ein Gewinn für euch.“ Und der slowakische Botschafter, Lubomir Rehak, bezeichnete Eichtinger als „einen der aktivsten“ und als einen „wirklich exzellenten Botschafter.“ Er betonte: „Wir schätzen ihn sehr.“

Brexit hat auch Folgen für Österreich

Um die Beziehungen zu London nicht abkühlen zu lassen, machte Eichtinger anlässlich des Wechsels in die Politik bei der Reise auch eine Tour durch das politische London - sei es beim Treffen mit der konservativen Abgeordneten Julia Lopez oder beim Gedankenaustausch mit dem Chef eines angesehenen Think Tanks. Nicht zuletzt ist London vom nahenden Brexit geprägt.

ORF

„Österreichische Firmen in Großbritannien können nicht mehr die besten Talente aus der EU anstellen, weil es nicht so einfach sein wird Arbeitsbewilligungen zu erhalten - für die besten Leute aus Frankreich, Deutschland oder Spanien“, erläuterte Charles Grant, Direktor des Center for European Reform. „Die wirtschaftliche Bindung zwischen Österreich und Großbritannien wird schwächer werden.“