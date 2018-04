Reifenplatzer: Hund stirbt bei Unfall

Ein geplatzter Lkw-Reifen hat auf der Südost-Autobahn (A3) am Dienstag für einen schweren Unfall gesorgt. Ein Kleintransporter konnte nicht mehr ausweichen und kracht in das Heck eines Autos. Drei Personen wurden verletzt, ein Hund starb.

Mitten im Berufsverkehr platzte bei einem Lkw Dienstagabend ein Reifen. Der Lkw konnte erst nach mehreren hundert Metern anhalten, ein großer Reifenteil blieb auf der Fahrbahn liegen. Eine Pkw-Lenkerin, die mit einer Beifahrerin und einem Hund am Rücksitz am Heimweg von der Tierklinik war, konnte zwar noch auszuweichen. Doch plötzlich kracht ihr von hinten ein Kleintransporter in das Heck.

„Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stellten wir fest, dass sich im Kleinwagen noch zwei verletzte Frauen befanden und es sich nicht, wie gemeldet, um eine Fahrzeugbergung, sondern um eine Menschenrettung handelte“, erklärte Einsatzleiter Michael Ditzer von der Feuerwehr Ebreichsdorf (Bezirk Baden). Weil unklar ist, wie schwer die Betroffenen verletzt sind, wurde ein Notarzt alarmiert.

Aus dem Auto geborgen

Die beiden Frauen mussten von der Feuerwehr aus dem Auto vorsichtig befreit werden. Nach der Erstversorgung wurden sie - ebenso wie der Lenker des Lieferwagens - ins Krankenhaus nach Baden gebracht. Für den Hund kam aber jede Hilfe zu spät, er starb bei dem Zusammenprall im Fahrzeug.

Die beiden Fahrzeuge hatten sich durch den Aufprall massiv ineinander verkeilt und mussten von der Feuerwehr getrennt und geborgen werden. Der Pannenstreifen sowie die erste Fahrspur waren während des Rettungseinsatzes gesperrt.