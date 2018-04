A1: Verkehrsfreigabe dritte Spur Pöchlarn

Früher als geplant gibt die ASFINAG die dritte Fahrspur zwischen Matzleinsdorf und Pöchlarn (beide Bezirk Melk) auf der Westautobahn (A1) für den Verkehr frei. In diesem Bereich wurde in beiden Richtungen eine dritte Spur errichtet.

Die Verkehrsfreigabe für die dritte Fahrspur zwischen Matzleinsdorf und Pöchlarn auf der West Autobahn in Fahrtrichtung Wien erfolgt Donnerstagnachmittag. Während der Bauphase auf dem fünf Kilometer langen Teilstück musste der Verkehr mit zwei Fahrspuren pro Richtung im Gegenverkehr geführt werden. In der Nacht stand teilweise nur eine Fahrspur zur Verfügung.

ASFINAG

Richtung Salzburg noch Restarbeiten

Noch nicht für den Verkehr freigegeben wird am Donnerstag allerdings die dritte Fahrspur in diesem Bereich in Richtung Salzburg. Hier müssen noch, so die ASFINAG, Restarbeiten erledigt werden. Diese Arbeiten sollten - je nach Wetterlage - entweder am Freitag oder spätestens am Montag abgeschlossen sein. Nach der Fertigstellung ist die Westautobahn im Bereich Knoten Steinhäusel bis zur Landesgrenze im gesamten Bereich dreispurig befahrbar.

Seit Anfang Oktober 2016 arbeitete die ASFINAG am dreispurigen Ausbau der A 1 West Autobahn zwischen Matzleinsdorf und Pöchlarn. Bis Mitte 2018 wurde pro Fahrtrichtung eine dritte Spur dazu gebaut, acht Brücken verbreitert und Leitschienen sowie Beschilderungen erneuert.

Nordautobahn im Weinviertel fertiggestellt

An der Nordautobahn (A5) ist die Anschlussstelle Mistelbach Ost - Wilfersdorf bereits am Mittwoch für den Verkehr freigegeben worden, teilte die ASFINAG mit. Über zwei neue Kreisverkehre seien damit ab sofort die B7 (Brünner Straße) und die Spange Mistelbach direkt über die Nordautobahn (A5) zu erreichen. Ebenfalls fertiggestellt wurde die 55 Pkw-Parkplätze bietende Park and Drive Anlage bei Mistelbach.

Links: