Wr. Neudorf bekommt größtes Lebensmittellabor

In Wiener Neudorf entsteht derzeit das größte private Umwelt- und Lebensmittellabor Österreichs. Das Unternehmen Eurofins zieht hier künftig drei seiner Firmen zusammen und schafft damit eine Arbeitsstätte für mehr als 170 Mitarbeiter.

Die drei Firmen Eurofins water&waste GmbH, Eurofins NUA Umwelt GmbH und Eurofins Lebensmittelanalytik werden ihre drei Laborstandorte künftig in einem „hochmodernen Dienstleistungszentrum“ zusammenführen, das wurde am Donnerstag verkündet. Entstehen wird das Labor in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) am Rande des künftigen Ökoparks Wiener Neudorf, mit Unterstützung von ecoplus, der Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich.

Das damit entstehende größte private Lebensmittellabor Österreichs soll künftig Arbeitsstätte für mehr als 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein. Das neue Laborgebäude wird insgesamt etwa 3.700 Quadratmeter groß sein und ist „nach den Richtlinien modernster hochtechnologischer Planung konzipiert worden“, teilte Eurofins-Geschäftsführer Michael Huppmann mit.

Eine weltweit agierende Unternehmensgruppe

Der Standort wurde nicht zuletzt auch deshalb gewählt, da er „idealerweise gleich neben dem bestehenden Gebäudekomplex der Eurofins water&waste liegt“, so Huppmann, „Die Synergien, die durch die räumliche Zusammenlegung der Fachbereiche Umwelt- und Lebensmittelanalytik entstehen, können somit voll genutzt werden.“ Direkt angrenzend an die momentane Baustelle befindet sich nämlich bereits ein Labor von Eurofins water&waste. Dieses Gebäude soll künftig als Bürogebäude genutzt werden, während das Labor in die neuen Räumlichkeiten übersiedeln wird.

Die Fertigstellung ist für Februar 2019 geplant. Dann werden auch die beiden Firmen Eurofins NUA Umwelt GmbH, die ihren Sitz derzeit in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) hat, und die Eurofins Lebensmittelanalytik aus Wien mit jeweils etwa 50 Mitarbeitern nach Wiener Neudorf übersiedeln.

Die beiden im Bereich Umwelt tätigen Firmen Eurofins water&waste GmbH und Eurofins NUA Umwelt GmbH sind auf Messungen, Analysen, Prüfungen und Beratungen in den Bereichen Wasser, Boden, Luft und Lärm spezialisiert, etwa auf Untersuchungen und Gutachtenerstellungen bei Bauvorhaben. Die Firma Eurofins Lebensmittelanalytik befasst sich mit der Analyse von Lebens- und Futtermitteln durch chemische und mikrobiologische Tests, Nährstoffanalysen oder Spurenanalysen.

Die drei Firmen von Eurofins Austria verzeichnen einen Gesamtumsatz von knapp 20 Millionen Euro. Weltweit zählt die Eurofins Unternehmensgruppe mehr als 400 Laboratorien mit einem Jahresumsatz von etwa drei Milliarden Euro.

Positive Resonanz auf Standortentscheidung

Niederösterreich habe sich als attraktiver Wirtschaftsstandort für moderne Unternehmen national und international etabliert, zeigte sich Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) bei der Spatenstichfeier erfreut. Das neue Labor werde eine große Bereicherung für die Wirtschaftslandschaft in Niederösterreich. „Unsere Anstrengungen dienen vor allem dazu, den Betrieben die bestmöglichen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Entwicklung bieten zu können – wie die Standortentscheidung von Eurofins beweist, sind wir dabei auf einem sehr guten Weg“, so Teschl-Hofmeister.

Erfreut über die Standortentscheidung und das Interesse von „derart wichtigen Unternehmungen an einem Standort in Wiener Neudorf“ zeigte sich auch der Wiener Neudorfer Bürgermeister Herbert Janschka (ÖVP): „Betriebe, wie dieses Umwelt- und Lebensmittellabor geben Wiener Neudorf und der Region eine besondere Wichtigkeit und sind auch ein wichtiger Arbeitgeber für die Bewohnerinnen und Bewohner des Bezirks Mödling.“ Für Wiener Neudorf soll das neue Labor nur ein erster Schritt sein. In der Nähe des markanten ehemaligen Palmers-Turmes soll nämlich ein fast 500.000 Quadratmeter großer Gewerbepark, ein sogenannter Ökopark, entstehen.

Große Erwartungen hegt man auch bei der Wirtschaftsagentur ecoplus. Als Geschäftsführer von ecoplus sehe er der „Ansiedlung dieses einzigartigen Labors mit großen Erwartungen entgegen“, sagte Helmut Miernicki. „Ich bin davon überzeugt, dass künftig von Wiener Neudorf aus Impulse für die gesamte Branche gesetzt werden“, so der ecoplus-Geschäftsführer.

