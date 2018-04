Vier Verletzte bei Chemieunfall

In Schönau an der Triesting (Bezirk Baden) hat sich am Donnerstag ein Chemieunfall mit vier Verletzten ereignet. Beim Umpumpen von flüssigem Naturlatex traten laut Feuerwehr auf einem Firmengelände 200 bis 300 Liter der Flüssigkeit aus.

Vier Arbeiter wollten die ausgetretene Flüssigkeit beseitigen und atmeten dabei Ammoniak ein. Laut Franz Resperger, Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos, reizt Ammoniak die Augen und die Atemwege. Die vier Arbeiter wurden daher vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

zurück von weiter

Schadstoffexperten der Feuerwehr rückten in Schadstoffanzügen und mit Atemschutz aus. Sie pumpten den flüssigen Naturlatex um und belüfteten das Firmengebäude. Sie wurden von fünf Feuerwehren aus der Umgebung unterstützt.