164 Solarpaneele aus Energiepark gestohlen

164 Solarpaneele sind von Unbekannten aus einem Photovoltaik-Energiepark in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) gestohlen worden. Die Täter dürften die drei Tonnen schweren Paneele demontiert und abtransportiert haben.

Laut Polizei wurde der Diebstahl Montagfrüh bemerkt. Die Ermittler bestätigen damit einen Bericht des „Kurier“, wonach Unbekannte in den Energiepark in Guntramsdorf eingebrochen seien und dort die 164 Paneele abgeschraubt haben dürften. Der Schaden wird von der Tageszeitung mit 40.000 Euro beziffert.

Jedes der Paneele wiegt mehr als 20 Kilogramm und ist 1,6 Meter lang. Damit ergibt sich ein Gesamtgewicht von mehr als drei Tonnen. Die Polizei vermutet deshalb, dass ein Lkw für den Abtransport zur Verfügung stand, so Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner gegenüber noe.ORF.at. Da der Boden zum Tatzeitpunkt sehr trocken war, hinterließ der Wagen allerdings keine verwertbaren Spuren, sagte der Sprecher.

Immer wieder Diebstahl von Paneelen

Laut Polizei kommt es immer wieder zu Diebstählen von Solarpaneelen, die dann vermutlich am Schwarzmarkt verkauft werden. In dieser Größenordnung sei eine solche Tat aber „ungewöhnlich“, so Schwaigerlehner.

Wien Energie, der Betreiber des betroffenen Energieparks mit insgesamt 8.136 Solarpaneelen, räumt ebenfalls ein, bereits vier Mal von solchen Diebstählen betroffen gewesen zu sein. „Wien Energie setzt seit Jahren Vorkehrungsmaßnahmen, wie Kameraüberwachung und Alarmsysteme, bei seinen Anlagen ein“, so das Unternehmen in einer Stellungnahme, „vollständig vermeiden lassen sich diese Ereignisse jedoch nicht. Derzeit analysieren wir unser Sicherheitskonzept, um besonders exponierte Freiflächenanlagen künftig besser schützen zu können.“

Link:

Kurier-Artikel