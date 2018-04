Zwei Verdächtige nach Raub in Tankstelle in Haft

Der Raubüberfall auf eine Tankstelle in St. Pölten vom Mittwochabend ist geklärt. Nach Polizeiangaben wurden zwei mutmaßliche Täter (27 und 45) aus der Landeshauptstadt ausgeforscht.

Die beiden Männer wurden am Donnerstag festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Sie waren zum Teil geständig, die Erhebungen nach einem eventuellen weiteren Mittäter werden fortgesetzt, hieß es am Freitag.

Der Jüngere der beiden Verdächtigen hatte den Tankstellen-Shop an der Mariazeller Straße betreten und so getan, als wolle er eine Getränkedose kaufen. An der Kassa bedrohte er jedoch den Angestellten mit einem Messer, ließ sich Bargeld aushändigen und lief dann Richtung Europaplatz davon. Der überfallene Mitarbeiter blieb unverletzt - mehr dazu in Tankstellenüberfall: Täter mit Messer bewaffnet (noe.ORF.at; 26.4.2018).