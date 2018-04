Harald Schmidt wieder im Schwimmenden Salon

Harald Schmidt wird am 29. Juni den Schwimmenden Salon 2018 in Bad Vöslau (Bezirk Baden) eröffnen. Der TV-Star war bereits im vergangenen Sommer zu Gast und zeigte sich dabei „überwältigt von dem k.-und-k.-Charme des Orts“.

Der Schwimmende Salon kündigte in einer Aussendung eine „spannende Mischung aus altbekannten Stars und neuen Gesichtern“ an: Salzburgs Buhlschaft Stefanie Reinsperger, Manuel Rubey, Ruth Brauer-Kvam, Roland Koch, Sona MacDonald, Johannes Krisch und Michael Maertens. Das Festivalprogramm soll „viele Generationen in das Thermalbad mit dem magischen Flair ziehen“, so Intendantin Angelika Hager.

Christian Husar

Harald Schmidt wird das Festival am 29. Juni mit David Foster Wallaces Kreuzfahrt-Novelle „Schrecklich amüsant, aber das nächste Mal ohne mich“ einleiten. Die laut Angelika Hager „lustigsten Männer, die das Burgtheater zu bieten hat“ folgen am 6. Juli: Michael Maertens und Roland Koch performen Prosa von Yasmina Reza. Am 27. Juli geht es mit der Josefstadt-Diva Sona MacDonald und dem eben zum Kammerschauspieler ernannten Johannes Krisch weiter, die den Schlagabtausch zwischen Ernest Hemingway und Frauen wie Marlene Dietrich und der berühmten Kriegsreporterin und Hemingway-Ehefrau Martha Gellhorn zum Thema haben.

Am 3. August reist Stefanie Reinsperger an, um gemeinsam mit Egon-Schiele-Darsteller Noah Saavedra Briefe und Texte von Gustav Klimt, Schiele, Oskar Kokoschka und Alma Mahler zu lesen. Am 17. August folgen Ruth Brauer-Kvam und Manuel Rubey mit Dorothy Parker. Den Abschluss bildet am 24. August Philipp Hochmair mit seiner Band „Elektrohand Gottes“.

