Billig-Airline Wizz Air am Flughafen gestartet

Die ungarische Billigfluglinie Wizz Air hat am Wochenende den Flugbetrieb ab Wien-Schwechat aufgenommen. Zunächst werden Danzig (Polen), Tuzla (Bosnien-Herzegowina) und Varna (Bulgarien) angeflogen.

Die Low-Cost Airline will expandieren und vom Flughafen Wien-Schwechat im Sommer 15 Routen anbieten. Bis Ende März 2019 sind 30 Strecken geplant. Ziele der Wizz Air sollen u.a. Bari, Bergen, Cluj, Dortmund, Eindhoven, Kiew, Larnaca, Malta, Rom, Tel Aviv, Teneriffa, Thessaloniki und Valencia werden.

Die Fluglinie stationiert ab Juni 2018 außerdem einen Airbus A320 und ab November zwei Airbus A321 fix am Vienna International Airport. Im Jahr 2019 soll die Basis mit zwei weiteren auf fünf Flugzeuge ausgebaut werden. Wizz Air ist laut einer Aussendung des Flughafen Wien die größte Low-Cost Airline in Mittel- und Osteuropa. Die Fluggesellschaft ist an der Londoner Börse notiert.

Link: