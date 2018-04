Wieder Ausreißer in Viehdorf: 20 Kälber entlaufen

Nur wenige Wochen nachdem in Viehdorf (Bezirk Amstetten) ein Stierkalb aus seinem Stall ausgebüxt war, hatten sich nun am Sonntag erneut auf einem anderen Bauernhof 20 Kälber selbstständig gemacht.

Bereits Ende März war ein 300 Kilo schwerer Ausreißer in einem Waldstück verschwunden und wurde eine Stunde lang von der Feuerwehr verfolgt - mehr dazu in Kalb lieferte sich Verfolgungsjagd mit Feuerwehr (noe.ORF.at; 29.3.2018). Jetzt sorgten 20 Kälber, die sich selbstständig gemacht hatten, am Wochenende für großes Aufsehen in Viehdorf.

FF Viehdorf

Als die Feuerwehr der Anruf des Bauern ereilte, waren gerade viele Kameraden im Feuerwehrhaus, da sie Vorbereitungen für das Zeltfest am kommenden Wochenende trafen, hieß es in einer Aussendung. So konnte die Feuerwehr am Sonntag gegen 20.00 Uhr mit rund 30 Helfern zur Tierrettung ausrücken.

Sechs Kälber in den Wald entwischt

Die meisten Tiere hielten sich im Bereich des Hofes auf und konnten in den Stall zurück gebracht werden. Sechs kleine Kälber liefen jedoch in den angrenzenden Wald und wurden in einiger Entfernung gesichtet, so die Feuerwehr.

„Wir entschlossen uns den Wald zu durchkämen und die entlaufenen Tiere Richtung Stall zu treiben“, schilderten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Viehdorf. „Nach und nach liefen die Kälber vom Wald Richtung Stall und wurden vom Besitzer eingefangen. Nur ein Kalb konnten wir durch unsere Rettungsaktion vorerst nicht finden“.

FF Viehdorf

Aufgrund der Dunkelheit musste die Suchaktion abgebrochen werden. Während die Suchmannschaft über die weitere Vorgehensweise am Hof beratschlagte, tauchte das vermisste Kalb laut Feuerwehr schließlich aus einer Maschinenhalle auf.