Seitenstetten: Großeinsatz für Feuerwehr

In Hochstrass bei Seitenstetten (Bezirk Amstetten) ist am Montagnachmittag ein Wirtschaftsgebäude in Brand geraten. Das Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten sprach von einem Großbrand, verletzt wurde niemand.

Bei der Brandbekämpfung waren 160 Mitglieder von neun Feuerwehren im Einsatz. Die Löscharbeiten dürften bis in die Nachtstunden dauern, so Philipp Gutlederer vom Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten.

zurück von weiter

Der Dachstuhl des an ein Wohnhaus angrenzenden Wirtschaftstrakt stand in Vollbrand, als die Feuerwehr eintraf. Mithilfe eines Hubsteigers wurde das Dach geöffnet, um einen Außenangriff setzen zu können, so Gutlederer. Atemschutztrupps rückten von innen vor. Die Flammen griffen teilweise über, es gelang jedoch, das Wohngebäude zu schützen. Nach etwa einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle. Um ausreichend Löschwasser herbeizuschaffen, war ein Pendelverkehr eingerichtet worden.