Tödlicher Unfall: Lenker im Auto verbrannt

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es Dienstagfrüh bei Kirnberg an der Mank (Bezirk Melk) gekommen. Zwei Fahrzeuge krachten frontal ineinander. Ein Auto geriet dabei in Vollbrand, der Lenker verbannte im Fahrzeug.

Kurz nach 4.00 Uhr in der Früh krachten die beiden Fahrzeuge frontal ineinander, schilderte Martin Riegler von der Feuerwehr Kirnberg den Unfall. Eines der beiden Fahrzeuge fing darauf zu brennen an. „Wie wir angekommen sind, war das Auto schon in Vollbrand. Die zweite Person wurde von der Rettung bereits versorgt", so Riegler.

„Wir haben dann nicht gewusst, ob der Fahrer noch im Fahrzeug ist und haben die Person gesucht und mit den Löscharbeiten begonnen. Als das Feuer gelöscht war, haben wir gesehen, dass leider der Fahrer eingeklemmt und verstorben war“, sagte Riegler. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, war Dienstagfrüh noch unklar. Der Lenker des zweiten Fahrzeuges wurde mit schweren inneren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.