Architekturtage laden zu Spaziergängen ein

Die Architekturtage laden am 8. und 9. Juni in ganz Österreich zur Auseinandersetzung mit Städteplanung, Design und Baukultur. Auch niederösterreichs Architekturhäuser bieten Filmvorführungen und Entdeckungsspaziergänge.

„Architektur bewegt“ lautet das Motto der diesjährigen Architekturtage – und das gleich mehrfach. Gemeint ist die Synthese von Architektur mit Film und Bewegtbild, welche die Veranstaltung heuer maßgeblich prägt. Ebenso gut könnte aber die Auseinandersetzung mit dem Thema Städteplanung gemeint sein oder die zahlreichen Stadtspaziergänge, zu denen die Gäste eingeladen werden.

In ganz Österreich finden zum bereits neunten Mal die Architekturtage statt. Sie sind hierzulande die größte Publikumsveranstaltung für aktuelles Architekturgeschehen und Baukultur. Der Film als Vermittlungsmedium verbindet dabei die Kunstformen Architektur und Kino, um so Architekturbegeisterten das Aufgabenspektrum von Architektinnen und Architekten näher zu bringen, so die Veranstalter.

Architekturtage

Kino im Kesselhaus zeigt Architektenporträts

In Krems an der Donau werden im Kino im Kesselhaus filmische Architektenporträts – von Hans Scharoun bis Zaha Hadid – gezeigt. Die vom Architekturnetzwerk Niederösterreich (ORTE) zusammengestellte Filmreihe präsentiert heimische sowie internationale Baukünstler. Im Anschluss an die Filmblöcke gibt es jeweils die Gelegenheit zur Diskussion.

Zu den Höhepunkten der Filmvorführungen zählen „Die Böhms – Architektur einer Familie“ (2014), „Umbautes Licht – Manifeste der Industriearchitektur“ (1993), „Mit Licht gebaut – Ein Lebensschiff von Hans Scharoun“ (2012), „Sechs Architekten vom Schillerplatz“ (1977) oder „Il Girasole – una casa vicino a Verona“ (1995). Die Filmscreenings beginnen am 8. Juni um 15.30 Uhr und am 9. Juni um 9.30 Uhr.

Dietrich Waldmann |zeughaus.com

Video-Spaziergänge im Stadtpark Krems

Zusätzlich findet am Samstag in Krems ein Video-Spaziergang der Landschaftsarchitektin Antje Steeger statt. Thema ist das „Verschwinden“ von Zeit. Mit dem Smartphone ausgerüstet, tauchen die Teilnehmer im Kremser Stadtpark in eine Welt ein, die Fiktion und Realität verbinden soll.

Ein vergleichbares Angebot findet während der beiden Architekturtage in allen Bundesländern statt. Anlässlich des Europäischen Jahres des Kulturerbes 2018 sollen so die unterschiedlichen Architekturlandschaften der Regionen hervorgehoben werden. Neben Kinobesuchen und Stadtführungen können Gäste auch an Gesprächen mit Architektur- und Filmschaffenden teilnehmen, auch Atelier- und Baustellenbesuche sowie Programmpunkte eigens für Familien, Kinder und Jugendliche sind Teil des Programms der Architekturtage.

