17-jährige Friseurin bloggt für ihren Lehrberuf

Über soziale Medien will die Bundesinnung der Friseure neue Interessenten ansprechen. Neun Lehrlinge sollen via Facebook aus ihrem Alltag erzählen. Im Mai ist die 17-jährige Marlene Lettmüller aus Niederösterreich an der Reihe.

Mit dem eigenen Smartphone sollen die Jugendlichen erzählen, wie sich ihr Alltag gestaltet. „Ich bin im dritten Lehrjahr und unser Beruf heißt Friseur, Perückenmacher und Stylist“, sagt Marlene Lettmüller aus St. Peter an der Au (Bezirk Amstetten) für ihr erstes Video in die Kamera. Sie wird von nun an einen Monat lang „Karriere mit Schere“, die Facebook-Seite der österreichischen Friseure, mit Fotos, Beiträgen und weiteren Videos befüllen.

"Karriere mit Schere"

Warum sie sich für eine Friseurlehre entschieden hat? „Mir gefällt es sehr, dass man in unserem Beruf kreativ sein kann und dass wir mit verschiedenen Farben und Schnitttechniken arbeiten. Mir macht es voll Spaß, dass man die Leute glücklich macht und dann zufriedene Kunden hat“, so Lettmüller. Sie ist in der Aktion eine der Jüngsten und wurde wie ihre acht - allesamt weiblichen - Teammitglieder von ihrer jeweiligen Landesinnung ausgewählt.

Zweiter Platz bei Friseurwettbewerb

Marlene Lettmüller war bereits vor wenigen Wochen eine der 45 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Landeslehrlingswettbewerb der Friseure in St. Pölten. Dort konnte sie in ihrer Ausbildungsstufe in der Kategorie „Herren Trendcut mit Verlauf und Föhnstyling“ die gesamte Konkurrenz hinter sich lassen und erreichte zusätzlich in der Kategorie „Abend Make-Up mit Hochsteckfrisur“ den zweiten Platz. In der Gesamtwertung für Friseurlehrlinge des dritten Lehrjahrs reichte es damals für den zweiten Platz.

„Wir konnten durch eine Vielzahl von Maßnahmen den Abwärtstrend der Lehrlingszahlen in unserer Branche stoppen“, so Bundesinnungsmeister Wolfgang Eder. Die Social Media-Aktion könne „im derzeitigen Wettbewerb um Fachkräfte und Lehrlinge“ dazu beitragen, „Jugendlichen glaubhafte Vorbilder zu bieten, die ihre Lehre und ihren Beruf mit Engagement, Spaß und Leidenschaft leben.“

Auch die eigenen Ziele sind in Lettmüllers erstem Video bereits Thema. Sie will „jetzt die Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung machen, dann vielleicht die Meisterprüfung und cool wäre es auch, einen eigenen Salon zu haben und Lehrlinge auszubilden.“

