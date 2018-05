Arbeitslose: Stärkster Rückgang seit zehn Jahren

Die Konjunktur entwickelt sich international weiterhin erfreulich. In der Folge ist die Zahl der arbeitslosen Niederösterreicher im April im Vergleich zum Vorjahresmonat so stark gesunken wie zuletzt vor zehn Jahren.

Im April 2018 gab es in Niederösterreich etwa 49.300 Arbeitslose. Im Vergleich zum April 2017 sind das etwa 6.000 Arbeitslose weniger, das entspricht einem Rückgang von elf Prozent. Einen stärkeren Rückgang gab es zuletzt im März 2008, kurz vor dem Ausbruch der damaligen Krise. Als Folge des Rückgangs sank die Arbeitslosenquote im vergangenen April um einen Prozentpunkt auf 7,4 Prozent. Das wiederum ist der niedrigste Wert seit fünf Jahren.

Auch Risikogruppen profitieren

Bemerkenswert ist, dass die positive Entwicklung auch traditionelle Risikogruppen umfasst, darunter Jugendliche (-17,2 Prozent), Langzeitarbeitslose (-12,2 Prozent), Ausländer (-8,9 Prozent) und Über-50-Jährige (-6,1 Prozent). Erfreulich ist auch die Entwicklung bei der Zahl der gemeldeten offenen Stellen. Diese stieg im Vorjahresvergleich um mehr als ein Drittel auf etwa 11.400. Die nahezu makellose Statistik wird lediglich durch die Zahl der Schulungsteilnehmerinnen und -teilnehmer getrübt. Diese stieg im betrachteten Zeitraum um 284 bzw. 2,7 Prozent an.

Beim AMS erklärt man die Entwicklungen vor allem mit der lebhaften internationalen Konjunktur, die den heimischen Export beflügle und die Produktionskapazitäten zunehmend auslaste. Das führe wiederum zu höheren Investitionen und zu höheren Einkommen der privaten Haushalte. In der Folge sei ein höherer privater Konsum möglich, der den vorhandenen Trend weiter verstärke.

Eichtinger: „Unsere Politik nutzt“

Karl Fakler, Chef des Arbeitsmarktservice Niederösterreich, begrüßte diese Entwicklung. Neben dem „hohen Rückgang an Arbeitslosen“ sei vor allem die Tatsache erfreulich, „dass nunmehr auch am Arbeitsmarkt Benachteiligte von der Verbesserung profitieren.“ Der für Arbeit zuständige Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) sprach angesichts der aktuellen Arbeitsmarktzahlen von einem sehr positiven Beschäftigungswachstum: „Der positive Trend am Arbeitsmarkt setzt sich weiter fort. Man sieht, dass unsere Politik den Menschen und den Unternehmen nutzt.“

