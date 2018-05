Prozess nach spektakulärem Bankomatdiebstahl

Ein spektakulärer Einbruchsdiebstahl wird am Donnerstag in Korneuburg verhandelt. Drei Männer und eine Frau sollen mit einem Kastenwagen die Glasfront eines Supermarkts durchbrochen und einen Bankomaten geraubt haben.

Die Verdächtigen sitzen wegen mehrerer Delikte auf der Anklagebank: Zunächst der Diebstahl des Kastenwagens, dann der Einbruch in den Supermarkt, bei dem sie den Bankomaten ins Freie gezogen, aufgeschnitten und 137.000 Euro erbeutet haben sollen. Der dritte Vorwurf lautet dauernde Sachentziehung, weil sie das Eigentum des Fahrzeugbesitzers aus dem Kastenwagen einfach entsorgt haben sollen.

Nicht alle Verdächtigen beim Prozess

Die Angeklagten könnten nun für bis zu drei Jahre ins Gefängnis gehen - zumindest jene zwei Männer, die in Österreich in Untersuchungshaft sitzen und am Donnerstag in den Gerichtssaal geführt werden. Ein weiterer Verdächtiger ist in Italien in Haft und könnte dort noch wegen anderer Delikte zur Verantwortung gezogen werden.

Jene Frau, die laut Anklage als Fahrerin zur Verfügung stand und das Werkzeug zum Aufschneiden des Bankomats organisiert hatte, wurde auf freiem Fuß angezeigt. Deshalb ist nicht sicher, ob sie am Prozesstag auch vor Gericht erscheint. Wenn ihre Aussage vom Richter nicht dringend gebraucht wird, könnte es am Donnerstag aber trotzdem ein Urteil für die zwei Hauptangeklagten geben, heißt es bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg.

