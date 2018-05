„NÖ heute“: Das war die Jubiläumsshow

Mit einer Jubiläumsshow hat die Sendung „Niederösterreich heute“ ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert. Bei der Show, in der zahlreiche prominente Gäste auftraten, wurden die Höhepunkte aus 30 Jahren Fernsehberichterstattung gezeigt.

Gemeinsam mit „Niederösterreich heute“-Moderatorin Nadja Mader führte ORF Niederösterreich-Chefredakteur Robert Ziegler durch die einstündige Jubiläumsshow. Zu Gast waren zahlreiche prominente Persönlichkeiten, unter anderem die drei ehemaligen „Niederösterreich heute“-Moderatoren Ingrid Thurnher, Marie-Claire Zimmermann und Bernhard Stöhr. Thurnher hatte am 2. Mai 1988 die erste Sendung von „Niederösterreich heute“ moderiert.

„Wir hatten ja keine Ahnung, wie das gehen soll“

„Wir hatten ja keine Ahnung, wie das gehen soll, aus diesen vier Vierteln jeden Tag Beiträge zusammenzutragen“, erinnerte sich Thurnher, die nach ihrer Karriere bei der „Zeit im Bild“ nun ORF III-Chefredakteurin ist, an die Anfänge der Sendung. „Es ist ja nicht so einfach, in diesem großen Land diese langen Wege zu bewerkstelligen.“

30 Jahre in drei Minuten Für die Jubiläumsshow wurden die Höhepunkte aus 30 Jahren Fernsehberichterstattung zusammengefasst.

Marie-Claire Zimmermann ist einem breiten Publikum als Moderatorin der „Zeit im Bild“ sowie der Sendung „Aktuell in Österreich“ bekannt. Auch ihre Karriere begann in Niederösterreich. „Ich kann mich an die erste Sendung erinnern. Das war am 25. September 1999 und es war die erste Sendung an einem Samstag. Das war auch eine Premiere, nämlich dass ‚Bundesland heute‘ auch am Wochenende gesendet wurde“, so Zimmermann.

Bernhard Stöhr, der bei zahlreichen ORF-Sportübertragungen vor der Kamera steht, erzählte von einer Jubiläumssendung anlässlich des 15-jährigen Bestehens. Damals habe er die Sendung gmeinsam mit Thurnher moderieren dürfen: „Dafür bin ich ihr heute noch sehr dankbar, weil das habe ich von Ingrid gelernt: Locker sein, entspannt sein. Egal, was kommt in einer Live-Sendung, man kann es eh nicht ändern.“

Bilder aus 30 Jahren Fernsehgeschichte

In der Jubiläumsshow wurden außerdem zahlreiche Ausschnitte aus 30 Jahren Fernsehgeschichte gezeigt: Angefangen von historischen Momenten, als nach der Grenzöffnung zur Tschechoslowakei im Jahr 1989 das erste Auto die Grenze zu Österreich passierte, bis hin zu Hochwasserkatastrophen oder auch der verheerenden Gasexplosion in Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten) im Jahr 1999.

Ebenfalls zu Wort kamen Persönlichkeiten, die mit „Niederösterreich heute“ seit langem verbunden sind. Ex-Skirennfahrer Thomas Sykora berichtete von vielen positiven Erfahrungen: „Das war eine Begleitung von der Zeit, bevor die Erfolge eingesetzt haben, bis zu meinem Karriereende und es war immer besonders menschlich, muss ich sagen.“

Fernsehmomente aus allen Genres Die emotionalsten und spannendsten „Niederösterreich heute“-Momente aus Chronik, Politik, Kultur und Sport.

Ähnlich äußerte sich auch Schauspielerin und Intendantin Kristina Sprenger: „Alle Kulturschaffenden in Niederösterreich können wirklich froh sein, weil man merkt einfach, dass die Kultur den Menschen sehr am Herzen liegt, dem Land Niederösterreich, dem ORF-Niederösterreich, es wird großartig berichtet.“

Die Sendung „Niederösterreich heute“ wurde seit ihres Bestehens bereits mehr als 9.600 Mal ausgestrahlt, 26 Moderatorinnen und Moderatoren haben sie seither geprägt. Aktuell wird die Sendung von Robert Ziegler, Nadja Mader, Werner Fetz, Claudia Schubert, Thomas Birgfellner und Margit Laufer moderiert.

