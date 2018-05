„Eine der erfolgreichsten Sendungen Europas“

Mit einer Jubiläumsshow hat am Freitag „Niederösterreich heute“ ihren 30. Geburtstag gefeiert. Die „Bundesland heute“-Sendungen gehören laut ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz zu den erfolgreichsten in ganz Europa.

Seit der Premiere von „Niederösterreich heute“ am 2. Mai 1988 wurde die Sendung mehr als 9.600 Mal ausgestrahlt. Laut ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, der mit einer Grußbotschaft zugeschaltet wurde, ist „Bundesland heute“ eine der erfolgreichsten Fernsehsendungen Europas. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums wurde „Niederösterreich heute“ nun mit einem neuen Layout ausgestattet.

„Mit dem ‚Redesign‘ zum 30. Geburtstag wollen wir ein Zeichen setzen, dass ‚Bundesland heute‘ für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch in den nächsten Jahrzehnten ein ganz wichtiger Programmteil sein wird, der aus unserem Leben, aber ich hoffe, auch aus dem Leben unseres Publikums in Zukunft nicht wegzudenken sein wird“, so Wrabetz, der damit ein klares Bekenntnis zu den ORF-Landesstudios ablegte.

Die Nähe zum Publikum als Stärke

Norbert Gollinger, Landesdirektor des ORF Niederösterreich, verwies im Rahmen der Show auf die Nähe zum Publikum: „Wir berichten aus den Regionen, aus den Städten, aus den Gemeinden und aus den Dörfern. Wir berichten aus dem näheren Lebensumfeld der Zuschauerinnen und Zuschauer, und das Bedürfnis danach ist ungebrochen.“

Außerdem sprach Gollinger von einem wesentlichen Grundsatz, dass sich das Publikum auf den ORF verlassen können muss. „Es muss wissen, was es bei uns bekommt. Das ist ein ganz wichtiger Teil unseres öffentlich-rechtlichen Auftrages, und diesen Auftrag wollen wir auch künftig Tag für Tag leben“, sagte Gollinger.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), die neben anderen Gästen in der Jubiläumsshow auftrat, hob ebenfalls die Stärke der Regionalberichterstattung hervor. „Die Niederösterreicher wissen, sie können sich auf eine Berichterstattung direkt von zuhause aus der eigenen Region verlassen“, so Mikl-Leitner, „ich glaube, der Küniglberg kann auf die Landesstudios, vor allem auf das Landesstudio Niederösterreich, sehr stolz sein.“ Jeden Tag hat „Niederösterreich heute“ bis zu 232.000 Zuseherinnen und Zuseher.

